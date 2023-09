Korszerűtlen, nehezebben járható szakaszokon juthattak haza a Horog utca lakói az elmúlt harmincöt évben. Most azonban felújítják a járdafelvezetéseket, valamint a Horog utcával szembeni parkolót – árulta el a feol.hu kérdésére Viza Attila, a terület önkormányzati képviselője, hangsúlyozva: cél, hogy a lakók és a Palotavárosba érkezők számára szebb, korszerűbb és kényelmesebb környezetet biztosítsanak.

- Nem volt korszerű, a szabványlépcső és rámpa is hiányzott. A körforgalom kialakítása után ezért úgy gondoltam, kedvezni szeretnék az itt élőknek a fejlesztéssel – tette hozzá a képviselő, ahogy azt is: a Bátky-Csabó utca egy járdaszakaszát is kicserélik, továbbá zebra híján átkelő ponttal hívják fel az autósok figyelmét a gyakori gyalogosforgalomra ezen a szakaszon. A kivitelezések még az idei évben elkészülnek a városrészben.