A gyerekek körében nagy kedvencként számon tartott Jakab család most is egyedi stílusú előadást prezentált. Amellett, hogy a folk-világzene sokszínűségét ötvözték a magyar hagyományokkal, óriási sikert arattak az óvodások és az óvónők, dajkák alkotta közönség soraiban. A bölcsődéből is átjöttek a nagyobbak, de voltak néhányan, akik kívülről hallgatták a muzsikát.

„Hűha!” – varázslat a „bábos koncerten”

Fotó: Dániel Ádám

A magával ragadó előadásmód, az állandóan jelen lévő zenei és színpadi humor a népzenei elemekre épülő produkciót olyan élménnyé varázsolta, amelyet még sokáig emlegetni fog az aprónép.