- Az elmúlt időszakban végzett munkánk elismeréseként tíz fő részére meghívást kaptunk Tessely Zoltán, országgyűlési képviselőtől, aminek nagyon szívesen tettünk eleget. Mindjárt arra gondoltunk, hogy összekötjük a kellemest a hasznossal és ha már a fővárosba megyünk, az Országos Polgárőr Szövetség segítségével megszerveztünk egy találkozót a XVIII. kerületi, Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel is – mesélte a feol.hu-nak Setét Vilmos, a csákvári polgárőrség elnöke, aki hozzátette, a találkozó jelentősége, a szakmai tapasztalatok cseréjén és a jó gyakorlatok megbeszélésén – ez a benchmarking - túl leginkább a kapcsolatépítésben állt, mert az elnök véleménye szerint az összefogás különösen fontos a polgárőrség berkeiben. Azt is elárulta, régi vágyuk egy rendészeti nap megvalósítása Csákváron, amelyen azok a szervezetek is részt vennének, amelyekkel munkája során többször is együtt dolgozik a polgárőrség, így a rendőrség, a tűzoltóság és a honvédség.

A Csákvári Polgárőrség Egyesületnek jelenleg 22 tagja van, akiknek munkáját korábban is elismerték: 2020-ban az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a város és lakossága biztonságát szolgáló polgárőrség támogatásáért a Polgárőr Város kitüntető címet adományozta Csákvárnak.