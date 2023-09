Elsőként kiemelte, üdvözli a döntést, miszerint a költségvetési helyzet lehetővé tette, hogy az önkormányzat intézményeiben dolgozók egyszeri 50-100 ezer forintos bérkiegészítésben részesüljenek. Mint mondta, ez egy fontos elismerés a dolgozók felé.

– Két olyan témát emelnék ki, ami számomra a nagyon demagóg és populistának mondott ellenzéki megszólalások sorába tartozik: a fehérvári baloldal egy fehérvári gazdasági díjra javasolta az Arconic-Köfém sztrájkoló dolgozóit. Szeretném azt leszögezni, hogy szerintem egy gazdasági díj tekintetében kicsit groteszk az, hogy pont a gazdaság leállását akarnánk ünnepelni. Mindamellett üdvözlöm az ilyen jellegű megnyilvánulásokat, és biztatom azokat az embereket, akik elégedetlenek a munkáltatóikkal, hogy éljenek az állampolgári jogaikkal, de gazdasági díjra jelölni egy ilyen cselekményt, azt gondolom, több mint sok – mondta a zárt ülésen született döntésről Juhász László, aki beszélt továbbá a vitát kiváltó költségvetés-módosításról is, melyben a Fehérvár FC Kft.-nek 150 millió forintos támogatást szavazott meg a testület – ellenzéki tartózkodás mellett.

A napirend tárgyalásánál Márton Roland ellenzéki önkormányzati képviselő felszólalásában arról beszélt, a Kft. idén már 170 millió forintos tao-támogatást is kapott.

– Ha csak a tao-támogatásokat nézzük, akkor Székesfehérváron a 2022/2023-as szezonban a kosárlabda és a kézilabda is több támogatást kapott a tao-ból, mint a labdarúgás – reagálta a felvetésre a Válasz elnöke. – Az elmúlt években a kosárlabda, a kézilabda és a jégkorong együttesen is több száz millió forintot kapott a fehérvári költségvetéstől, a labdarúgás pedig nulla forintot. Hosszú évek után most először adtunk a költségvetésből. Fontos azt is kiemelni, hogy ez kifejezetten az utánpótlásra megy, tehát azokra a kisgyerekekre, akiket adott esetben nem kötelező a klubnak foglalkoztatni – például az óvodás foglalkoztatást nem írja elő az MLSZ –, tehát a fehérvári kisgyerekek ellen szavazott az ellenzék.