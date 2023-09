Az ismerkedés persze még mindig tart, de azóta már Magyarországon is sokan tapasztalatot szereztek az elektromos járművekkel kapcsolatban. Nem ritka, ha zöld rendszámos, mellettünk halkan elsuhanó személygépjárművet vagy a Fehérváron és Velencén is bárki által használható Lime rollereket használat közben látjuk. Mégis fontos az elektromos járművekről és legfőképpen a hozzájuk kapcsolódó fenntarthatóságról, környezetvédelemről vagy a közlekedési kultúra változásairól beszélni. Nos, ezért is jó, hogy öt év után is megrendezik a megyeszékhelyen a Menő Jövő nevet viselő eseményt.

A legutóbbi alkalomra szeptember 16-án, szombaton került sor. A Jövő Mobilitása Szövetség és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezésében megvalósult rendezvény hagyományosan a Rákóczi utca–Várkörút lezárt szakaszán kapott helyet, ahol a látogatók nemcsak elektromos autókat, de rollereket is kipróbálhattak. Sőt, a Székesfehérváron is több busszal szolgálatot teljesítő Ikarus 120e ugyancsak nyitott ajtóval csábította az érdeklődőket, akik óránként egy "mini városnézésre" indulhattak, hogy megtapasztalják az újfajta utazási élményt. Mint a helyszínen megtudtuk, a jármű egy töltéssel két műszakot is kibír, emellett pedig kicsit "visszafogták", hiszen elektromos mivolta miatt az elinduláskor nagyon könnyen nagyon gyorsan meglódulna, ami utasként – nem kapaszkodva, nem figyelve – akár még balesethez is vezethetne.