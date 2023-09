A Szentendrén visszahúzódva élő, kortárs művész táblaképei mellett a mitológiai témájú hatalmas méretű vásznai is láthatók lesznek . Jónák Tamás művei a mai művészetben elbizonytalanodott nézőnek is utat mutatnak abban, hogy miként értékelje a letűnt korok által teremtett értékek sokaságát, hogyan találja meg a múltban a mát és a jelenben az elmúlt időt.

"Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Wehner Tibor művészettörténész is felszólalt. Beszédében Jónák Tamás festőművész munkásságát méltatta, illetve mutatta be. Wehner Tibor vele kapcsolatban úgy fogalmazott: meglehetősen visszavonultan és magányosan dolgozó alkotó, aki saját festői utat járt be, ami a magyar művészetben is jelentős, erőteljes expresszionista festészeti áramlattal állítható párhuzamba. Mint mondta, művészete az évtizedek során némileg változott. Önarcképeket, tájképeket is fest, de a legjelentősebbek a mitológiai témájú alkotásai, amelyekből szintén láthatnak majd az érdeklődők a Csók képtárban nyíló tárlaton." - írtuk az eseményt beharangozó sajtótájékoztatót követően, cikkünket ide kattintva olvashatják el.

A kiállítást megnyitja Wehner Tibor író, művészettörténész, közreműködik az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. Kodály Zoltán 2. vonósnégyese és Dobri Dániel 1. Vonósnégyese hangzik majd el. A tárlat megtekinthető szeptember 22. és november 1. között.