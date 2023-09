Furcsa kettősséget rejt magában a szeptember. Miközben még résnyire éjszaka is nyitva hagyom a hálószobám ablakát, reggel már szarvasbőgésre ébredezem, kinézve pedig párás, ködös látkép tárul elém. A kávémba már nem teszek jégkockát, de azt hiszem nem ez az oka annak, hogy jóval tovább állok a szekrény előtt, mint néhány héttel korábban. A hűvös reggel néhány óra leforgása alatt vált ismét nyári melegre, így bármennyire is szeretném, a kötött pulóvereknek még várniuk kell. Türelmesen várok én is. Várom a csendes esőt, a földet vastagon borító, színes és zörgő faleveleket, a forró teákat, a pitéket, a melegszendvicseket, a sütőtökkrémleveseket, a bekuckózós estéket és mindent, amit az ősz magával hoz. Hogy kicsit minden lelassuljon, és a napok egy más ritmusban folyjanak.