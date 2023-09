Természetes, de ugyanekkor roppant érdekes, hogy hogyan változnak a prioritások és a vágyak az idő múlásával. Elgondolkodtató, hogy ez a külső nyomások miatt következik be vagy egyfajta belső fejlődési folyamat? Végeredményében valószínűleg mindegy, hiszen ugyanoda lyukadunk ki. Magamon legalábbis ezt tapasztalom. Néhány évvel ezelőtt szinte minden hétvégén mentem valamelyik szórakozóhelyre, bárba vagy koncertre. Most pedig az adja a legnagyobb örömöt, ha hétvégente a vőlegényemmel és a kutyákkal kirándulunk vagy, ha a barátokkal elmegyünk vacsorázni. A másik pedig a lakás dekorálása, lehet ez már valami ’fészekrakó’ ösztön, de nem bírom ki, hogy ne csinosítgassam valamivel az otthonunkat. Már egy új ágynemű vásárlásától is lázba jövök. Hölgyek, ugye ismerős a helyzet?