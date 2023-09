Régen, amikor mindenki cukrozott mindent, amikor még a lecsóba is szórtak egy marékkal a „fehér aranyból”, hirtelen a cukor lett az ősellenség. Aztán mostanság, amikorra a reklámok átmosta fejek átszoktak a karcsú alakot ígérő édesítőszerekre, mintegy varázsütésre az aszpartám meg a szukralóz meg az aceszulfám lett az ördögtől való. „No, hát akkor most mivel édesítsem meg a teámat, meg a napjaimat?” – kap a fejéhez a tévénéző. És óriási gondban érzi magát. Mi az a SZER, ami nem hizlal, nem okoz betegséget és még finom is? Pedig a megoldást már tízezer éve kitalálták elődeink, akik egy-egy odvas fa törzsében lépes mézet találtak. Igen. A méz az, amely nem kérkedik, nem ígér semmit, csak csendesen itt van velünk reggeli teáinkban.