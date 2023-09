-Már 15 éve rendezzük meg ezt a programot, és az idei év azért is különleges számomra, mert időközben a Harmatosvölgy kinőtt Maroshegyből, és idén nagyon szép számban azok is becsatlakoztak erre a rendezvényre, akik nemrég választották otthonuknak ezt a városrészt, fogalmazott Brájer Éva, önkormányzati képviselő.

Varró János három asztalt is megtöltött népi hangszerekkel, és nem csak ő szólaltatta meg, hanem bátorítására sok gyermek is

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Volt még koncert, dal, tánc, zumba és óriásbáb előadás is, emellett természetesen eredményhirdetést is szerveztek a főzőbrigádoknak, ám a bográcsokban készült ételek íze a végeredménynél is jobban érdekelte a látogatókat.