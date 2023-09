A meteorológiai honlap a vadgesztenyeszezon kezdetének beharangozásán túl azt is megírta, hogy a gesztenye bábuk készítésén túl még milyen egyéb módon lehet felhasználni a termést. Egyik ilyen a gyógyászati felhasználása, a vadgesztenyét ugyanis gyakran használják az aranyér, a vénás és hajszálér-keringési elégtelenség kezelésére. Ehhez a vadgesztenye magját használják fel. A másik mód, amelyről már lehet sokan hallottak is az a házi mosószer készítése. Ebben az esetben szintén a magja a lényeg, amelynek igen magas a szaponin tartalma, ezért kiváló tisztító ereje van. A mosószer készítés kétféleképpen is kivitelezhető. Egyrészt akárcsak a mosódió esetében, a magját kell a mosógépbe helyezni és indulhat is a mosás. Másrészt megfőzhetjük a magot és az így kapott mosófolyadék éppolyan alkalmas a ruhák tisztítására, mint bármely más mosószer.