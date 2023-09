Ahogy azt már nyáron tudni lehetett, valóban nem nyitott meg szeptember 1-jén az új velencei bölcsőde, amelynek megépítésére egy 2020-as pályázaton nyert az önkormányzat. A 218 millió forintos Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon szerzett támogatásból a Mandula és az Árok utca sarkán építették meg az intézményt, melyet elméletileg már tavaly át kellett volna adni. Erre azonban, különböző hiányosságok miatt nem kerülhetett sor, az engedélyezési eljáráson nem ment át a projekt.

Így áll most a helyzet, ám arról, hogy ki a hibás ezért, természetesen megoszlanak a vélemények. Az eljárás felgyorsítása és a felelősök megtalálása érdekében az egyik új velencei képviselő, Bársony Péter a nyár folyamán átnézte a bölcsődeépítéssel kapcsolatos dokumentumokat, és cselekedett. A közösségi oldalon adta hírül: nemrégiben testületi döntés született igazságügyi műszaki szakértő megbízására. A cél az, hogy a kialakult helyzetben hogyan orvosolhatók a hiányosságok és azokért ki a felelős.

A képviselő kezdeményezésére egyeztetések zajlottak a városvezetéssel és a testülettel, melyre még szeptember 1-je előtt sor is kerülhetett. A hivatalok által megfogalmazott hiányosságok egy részét már sikerült orvosolni – tudtuk meg, de kiderült az is: még nem sikerült mindent teljesíteni. Az iratok átnézésekor azonban Bársony Péter „más jogi természetű ellentmondást” is talált. Mint fogalmaz, „Sajnos az látszik, hogy a kiviteli tervektől és az azok alapján kiírt közbeszerzési eljárás elvárásaitól eltérően, vagy hiányosan kerültek kialakításra többek között a bölcsőde nyílászárói, korlátja, légtechnikája, stb. Az eltérés maga tény. Ezek egy részét biztosan könnyű orvosolni (ahogy az már egyes esetekben meg is történt), egy részét nehezebb, de önmagában nem lehetetlen. Hogy ez egyúttal jelenti-e azt, hogy a várost kár érte, kinek kellene ezeket javítani, ezt a fent említett szakértő feladata most eldönteni. Erre reméljük, gyorsan sor tud kerülni.”

A képviselő rámutat: szerinte „valótlan állítások szerepelnek teljesítés igazolásokban, amit ráadásul független műszaki szakemberek is aláírtak, sőt, az önkormányzat volt műszaki kollégája mint rendben lévőt átvette, majd utána ezen munkák ellenértéke - az aláírt teljesítés igazolások okán nyilvánvalóan - kifizetésre is került. Most meg keressük, hogy hol is van ez, vagy miért nincs ott az…”

Az igazságügyi szakértőtől sokat várnak tehát Velencén: a remény az, hogy segítségével kiderül, ki a felelős és segítségével talán felgyorsíthatók az engedélyezési folyamatok.