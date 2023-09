Molnár István faluvezető a FEOL megkeresésére elmondta, hogy óhatatlanul van néhány lakos, akik a közösségi média felületeit felhasználva adnak hangot türelmetlenségüknek, nem tetszésüknek, de az itt élők nagy része türelmes, mivel látja az erőfeszítéseket a szakemberektől.

– Folyamatosan tartom a kapcsolatot a Fejérvíz Zrt. munkatársaival, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, akik igyekeznek megoldani a sajnálatos módon folyamatosan felmerülő problémákat. Az ivóvízminőség javító program befejezési határideje 2023. november 30. Ettől az időponttól fog működni az új rendszer. Óhatatlanul van néhány lakos, akik a közösségi média felületeit felhasználva ad hangot türelmetlenségének, nem tetszésének. A lakosság nagy része viszont türelemmel és megértéssel van a Fejérvíz Zrt. felé, látva az erőfeszítéseket, melyet a problémák megoldására fordítanak. Hangsúlyozni szeretném, hogy az ivóvíz minőségét a Fejérvíz Zrt munkatársai folyamatosan ellenőrzik, valamint az érintett hatóságokkal együttműködnek – fogalmazott a település polgármestere.

Természetesen a község közigazgatási területén az ivóvíz szolgáltatást végző Fejérvíz Zrt. sajtóosztályát is megkerestük, hogy jelenleg milyenek a körülmények a településen:

„Jelenleg forralás egyik falurészen sincs elrendelve. Igarban és Igar-Vámpusztán a vízellátó hálózatról biztosítjuk az ivóvizet, míg Igar-Vámszőlőhegyen lajtos kocsiból, mivel a vizsgálatok alapján a kútból kitermelt víz ammóniumtartalma magas, ezért szükség van vízkezelő rendszer üzemeltetésére is a területen. Annak érdekében azonban, hogy a szerkezet jól működjön és ellássa feladatát, időnként a vízkezelő rendszer szűrőberendezésének cseréjére van szükség. Ezért rendeltük el a hétvégén az ivóvíz lajtos kocsiból történő szolgáltatását. Jelenleg az érintett területrészen a hálózatot fertőtlenítjük, ezt követően pedig újra üzembe állítják a munkatársaink a vízkezelő technológiát. Fontos azonban hozzátenni, hogy a végső megoldás is már útban van, ugyanis Igarban és Igar-Vámpusztán a vízminőség-javító program az utolsó fázisába lépett. Mindez pedig azt jelenti, hogy a sikeres próbaüzemet követően, néhány hónap múlva, a felhasználók már az új kút vizét fogyaszthatják majd. Felhasználóinkat természetesen tájékoztatni fogjuk a továbbiakban is, addig kérjük és köszönjük megértésüket!" – olvasható a szerkesztőséghez eljuttatott levelükben.