- Milyen gyorsan elrepült 28 év! Emlékszem, az első repülőnaokon még az amerikai hadsereg is itt volt – idézte fel Szilády Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke, miközben a sajtó képviselői Veres Zoltánra vártak a reptér füvén. A műrepülő világbajnok perceken belül fel is tűnt és lenyűgöző bemutatót tartott a tiszta kék égen. – Körülbelül erről fog szólni a vasárnap – mondta az elnök Veres landolása után – csak reggel 10 órától egész nap.

A fehérvári közönségnek nem kell különösképpen bemutatni a Börgöndi Repülőnapot, hiszen évről évre minden alkalommal „dugig” telnek a parkolók és többezer ember látogat ki a rendezvényre. A repülőnap legfontosabb célja továbbra is az, hogy a fiatalokat bevonják a repülés világába, és minél több gyerek számára mutassák be vonzó alternatívaként a pilótaságot.

Látnivalóban ezúttal sem lesz hiány, erről Józsa Dávid, az Albatrosz Repülő Egyesület alelnöke beszélt. A vasárnap egyik különlegessége lesz a Magyarországon egyedülálló, amerikai T-28A Trojan, amit a második világháború végén kezdtek el gyártani, és a következő évtizedekben több meghatározó fegyveres konfliktus helyszínén is bevetették. A nézők találkozhatnak egy Blériot XI-essel is, amit az eredetivel teljesen megegyezően Unger László épített és most először láthatja a nagyközönség felszállni. A modern hadsereg is képviselteti magát, a honvédség Gripen típusú vadászrepülőgépe is itt lesz, de a magyar légierő helikoptereit is meg lehet nézni földön és levegőben egyaránt. Erről a sajtótájékoztatón szintén résztvevő Vargha Tamás, miniszterhelyettes beszélt, aki azt is megemlítette, több toborzóponton is megtalálható lesz a Magyar Honvédség a rendezvény ideje alatt.

Fotó: Borsányi Bea / FMH

Mindezeken felül számos bemutatóval várják az érdeklődőket, Veres Zoltán mellett – aki a kezdetektől fogva részt vett minden Börgöndi Repülőnapon – itt lesz a motoros műrepülő Vári Gyula, aki most először hozza el a JAK-52-es repülőgépét. Mindent és mindenkit nehéz lenne persze felsorolni. A program vasárnap 10 órakor a megnyitóval veszi kezdetét a Börgöndi Repülőtéren.