Elképesztő koncentráció, jobbnál jobb megoldások és hatékony csapatmunka jellemezte a több száz résztvevő teljesítményét a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt által szervezett megmérettetésen, amelyet három kategóriában - gyermek, ifjúsági és felnőtt – rendeztek meg. A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság gyermek csapata a 18., a székesfehérvári Kamilliánusok – a Bugát Pál egészségügyi iskola csapata – az ifjúsági korosztályban a 11. helyet szerezte meg, felkészítőik Polgár Viktor és Szemlédy Ida voltak.

Az országos döntőben 20 állomáson kellett bizonyítani a tudásukat a csapatoknak, ahol elméleti és gyakorlati feladatok is szerepeltek. – A zsűri az egyes állomásokon nem csak azt figyelte, mennyire szakszerűen végzik a dolgukat a csapattagok, de azt is, mennyire figyelnek oda a részletekre, „résen vannak-e”, észreveszik az úgynevezett bújtatott sérülteket. Azon az állomáson például, ahol én is a zsűri tagja voltam, egy olyan balesetet szimuláltak az imitátorok, amiben egy egyirányú utcában, a forgalommal szemben közlekedő motoros kicsúszott, nekiütközött egy parkoló személyautónak és levágta az egyik ujját annak a gyalogosnak, aki az autó mellett állt éppen. A csavar az volt ezen az állomáson, hogy a sérült gyalogos az utcában, sokkos állapotban járkált fel és alá, őt is észre kellett venniük az elsősegélynyújtó csapatoknak – mesélte Határhegyiné Véber Gabriella, a Magyar Vöröskereszt Fejér Vármegyei Szervezetének koordinátora, a vármegyei iroda vezetője.

Balra a Kamilliánusok, jobbra a bicskei csapat, mellettük az őket felkészítő szakemberek, középen Határhegyiné Véber Gabriella

Fotó: Határhegyi Krisztián

Az országos döntőt minden évben területi és megyei selejtezők előzik meg, a finálét pedig minden évben másik város rendezheti. Határhegyiné azt is hozzátette, nincs szégyenkezni valójuk sem a bicskei, sem pedig a fehérvári fiataloknak, akik helyezéstől függetlenül szépen teljesítettek a versenyen. – Amit a jövőben többet kell gyakorolni, az a csapatként való együttműködés és a sebesültek helyszínen történő felmérése, hogy minél profibban tudjanak a csapattagok dönteni. Ez utóbbi nem is annyira könnyű, pláne stresszhelyzetben. Jelen esetben pedig fiatalokról, nagyobb gyerekekről beszélünk – mondta az irodavezető.