Menyhárt Bendegúz 21 évesen történelmet írt az Ifjúsági Hőlégballon Világbajnokságon. A székesfehérvári fiatalt már gyermekkorában elvarázsolták a hőlégballonok, tizenévesen pedig már el is kezdte a pilótaképzést. Kitartásának köszönhetően ő volt az első magyar, aki hazánkat az Ifjúsági Hőlégballon Világbajnokságon képviselhette, ahol történelmet írt. Bendegúz versenyszámot nyert a megmérettetésen, ami azért is különleges, mert a fiatal első nemzetközi versenye volt a világbajnokság. Menyhárt Bendegúz a Feol Podcast vendégeként mesél a kezdetekről és természetesen a világbajnokság menetéről is.