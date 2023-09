A szemétszedés vagy takarítás világnapja – angolul World Cleanup Day – alkalmából szeptember 16-án kilátogatott egy csapat lelkes önkéntes a székesfehérvári Bregyó parkerdőbe, hogy egészen a Keresztöltés útig megszabadítsák a természetet az emberi hanyagság melléktermékétől: az illegális hulladéktól. Volt teendő bőven, erről mesélt Németh Wera főszervező, aki a Zöldellő Sárrét Egyesületet és hat kollégájával együtt a Decathlont is képviselte az eseményen.

Fotó: Főszervező

- Tavaly a sárpentelei erdőben szedtük a szemetet, idén pedig most szombaton délig szedtük a szemetet a Bregyó parkerdő területén, egészen a Keresztöltés útig. Hat kollégám mellett csatlakozott hozzánk kilenc további önkéntes is, köztük a Bugát Pál Szakgimnázium egy tanára és öt diákja – mesélte a feol.hu-nak a főszervező, aki a szemétszedés előtt felkereste a székesfehérvári Városgondnokságot is, amely zsákokkal, kesztyűkkel és konténer biztosításával örömmel támogatta a kezdeményezést. - Sajnos esős reggelnek indult, de szerencsére kitisztult az ég a kezdésre és szép időben indultunk neki az önkéntes munkának. A Bregyó-tó és a parkerdő belső részének megtisztítása után jött a nehezebb rész, a Kereszttöltés úton nagyon sok hulladék volt. Kanapé, gumiabroncs, építési törmelék, képcsöves tv, élelmiszerhulladék és egyebek kerültek a konténerbe. Azt gondolom, mivel ez a rész autóval könnyen megközelíthető, így sokan célirányosan itt „helyezik el” a szemetüket.

Fotó: Főszervező

Jókedvűen, beszélgetések, ismerkedések közepette telt el az a pár óra, melynek végén egy 4 köbméteres konténert töltöttek meg az önkéntesek hulladékkal. – Köszönöm minden segítőnek a támogatást, a helytállást! – fogalmazott a főszervező, hozzátéve: - Mert tudom, hogy nem csak én érzem azt, hogy ma igazán tettem valamit a környezetemért, és nem vagyok egyedül, mert ez másoknak is fontos!