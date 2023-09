Országos szinten elsőként Székesfehérváron telepítik az új fejlesztésű, újrahasznosított műanyagból készült buszperont és a hozzá tartozó várót, melyről Bozai István városgondnok elmondta, a Palotai úti buszmegálló áthelyezése ideiglenes megoldás. Már elkészültek a Palotai út teljes átépítésének tervei, ám képviselői megkeresésre, az önkormányzat közlekedési irodájának tervei alapján már néhány évvel az átépítés előtt új helyre, a lakótelephez közelebb került a megálló.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A városrész önkormányzati képviselője, Szigli István elmondta, a buszmegálló áthelyezésére – és az új technológia alkalmazására – a Saára Gyula-program biztosított anyagi fedezetet.

– Hármas célt szolgál az áthelyezés: az iskolásoknak könnyebb a buszváró megközelítése, a temetőből eltávozó hozzátartozóknak eddig úgy kellett „átevezni” az úton, most viszont már a gyalogátkelő közelében számukra is könnyebben elérhető a megálló. Továbbá a Szedreskerti lakónegyedben élőknek is fontos az áthelyezés, hisz három buszjárat is ezen az útvonalon halad, s most már a lakótelep közvetlen közelében tudnak az itt lakók leszállni a buszról – magyarázta a képviselő.

Az új buszperon és -váró kivitelezése kapcsán Nagy Zsolt, a közlekedési iroda irodavezetője elmondta, olyan innovatív anyaghasználatról beszélhetünk, mely főleg ideiglenes alkalmazásnál nagyon jó. Kiemelte, a mobilperon a későbbiekben is alkalmazható lesz az egyes munkálatokhoz kapcsolódó buszmegálló-áthelyezések alkalmával. Az irodavezető elmondta, az újrahasznosított elemekből készült megálló 16 millió forintba került.

– Ez egy innovatív rendszer, amit külföldről importáltunk Magyarországra, elsőként Székesfehérváron készül ilyen peron – beszélt a technológiáról a kifejlesztő fehérvári cég, a Visible Crossing Kft. ügyvezetője, Nagy László. – Közel öt tonna újrahasznosított műanyagból épült, a kivitelezés szempontjából fontos, hogy a közműveket nem kell áthelyezni. A kivitelezés nagyon gyors, négy óra munka után már lassan a befejezésnél tartunk.

Az új buszváró a Palotai úti tanbolt előtti parkolóterületre, a temetővel szemben lévő oldalra került.