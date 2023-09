A faluvezető eszmefuttatásban kiemelte azokat a nehézségeket, amelyek a különböző erőforrások hiányai okoznak az önkormányzat életében, legyen az humán, vagy anyagi, amelyeket csak a falu polgáraival közösen gondolkodva tudnak enyhíteni. Tudniillik – mint írja –, az állampolgárokhoz hasonlóan az önkormányzat is a rendelkezésre álló anyagi és humán erőforrásai, lehetőségei, kapacitása szerint igyekszik megoldani minden a településen felmerülő problémát.

„Sajnos nincs elegendő emberi, anyagi erőforrásunk ahhoz, hogy mindenhol helyt álljunk, minden járdát, utat egyszerre rendbe tegyünk, mindenhol lekaszáljuk a gyomot, bár tudjuk, részben ez az önkormányzat feladata, de más részben az öngondoskodás, és a környezetünkre való igényesség jegyében bizony ez a lakosok feladata is. Ezért is minden olyan lakossági kezdeményezés - szomszédunk elhanyagolt területének lekaszálása, vagy amit a minap láttam, hogy a kerékpárútra belógó - jelzem magántulajdonról belógó - ágait a nem messze lakó cecei úriember vágta, vagy hogy megjavítjuk a járdát a házunk előtt, esetleg újra építünk, - dicséretes példa értékű, magukért, közösségükért, gyermekünkért, és nem utolsó sorban környezetünkért tesszük" – fogalmazott a polgárokhoz szóló közleményében a polgármester, akit természetesen a FEOL is megkeresett a levele kapcsán.

– Az összefogás szándéka ihlette az írásomat, melynek nem titkolt szándéka az volt, hogy ösztönözze a lakókat a portáiknak a rendbetételére, hogy azok mindenki megelégedésére szolgáljanak, és az átmenő forgalomból érkezők is azt mondhassák: „Igen, ez egy rendezett település!" – válaszolta kérdésünkre. Hangsúlyozta azt is, hogy bőven akadnak jó példák is Cecén – amire levelében is utalt – , amelyek reményei szerint ösztönzően hatnak másokra is: „ha ő megcsinálta, akkor én is megtudom!" A faluvezető emlékeztetett, hogy 10-15 évvel ezelőtt még más volt a helyzet. Akkor közel 100 embert foglalkoztatott az önkormányzat a közmunkaprogramban, ma pedig ez a szám 20 fő körül mozog, így fizikailag is képtelenség valamennyi közterületet rendben tartani, éppen ezért van szükség az összefogásra, hogy mindenki kivegye a részét a munkából. Mint mondta, a település jobbá, szebbé, életerősebbé tételéhez elengedhetetlen a helyi emberek aktivitása is, a közös gondolkodás. Az utóbbival kapcsolatban megjegyezte, hogy az ajtaja bárki számára nyitva áll, és reméli, ennek a megvalósulása nyomán az „ezt sem oldotta meg az önkormányzat" szemlélettől eljuthatnak az „oldjuk meg az önkormányzattal közösen" gondolkodásmódig", ami már a lakosság és a település vezetésének együttműködéséhez, egyfajta aktív közösségi felelősségvállaláshoz vezethet.