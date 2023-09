Adomány 2 órája

Évadnyitó helyett "Széfnyitó" a Szabad Színháznál - adományt vehettek át

Nemrég számolhattunk be arról az örvendetes kezdeményezésről, hogy a székesfehérvári Hold Antikvárium jópofa könyves kocsija azért áll kint hetek óta az Országzászló téren, hogy adományt gyűjtsenek a BE Színház! (Börcsök Gyermek- és Ifjúsági Színház) megvalósulásához, cserébe pedig elvihető könyveket kínálnak. A tervet a Szabad Színházat működtető SZÍN-TÉR Egyesület jegyzi, amelynek vezetője Nagy Judit, aki a színházi társulat művészeti vezetője is.

Balról Nagy Judit és Mátay Korina, akik a SZÍN-TÉR Egyesület nevében vették át az adományt Gyurcsik Lászlótól Fotó: Szabad Színház

Az antikvárium üzletvezetője, Gyurcsik László korábban elárulta: az eddig összegyűlt adományokból hamarosan átadnak egy nagyobb összeget, amelyre a napokban került sor.

A Szabad Színház így fogalmaz erről közösségi oldalán: "Évadnyitó helyett 'Széfnyitó' minieseményre gyűltünk össze állandó játszóhelyünkön, az Igézőben...", majd megköszönik Gyurcsik Lászlónak a segítséget, az őket támogatóknak pedig a "színházi mecénássá" válást. Az is kiderült, hogy az első hónap alatt 110 000 Ft gyűlt össze a miniszéfben, amit Mátay Flóra Korina, a "BE Színház!" társulati tagja és Nagy Judit művészeti vezető vett át. Aki még szeretné támogatni a jó ügyet, az továbbra is megtalálja az antikvárium kocsiját a belvárosban, de az egyesületen keresztül, konkrét számlaszámra is utalhat.

