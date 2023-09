Idén ugyan némileg kisebb az elsőéves hallgatók létszáma, hiszen a Corvinus Egyetem nem indított alapképzést a városban, de a Kodolányi János Egyetem és az Óbudai Egyetem gólyái szép számmal képviseltették magukat a rendezvényen, amelyre ebben a formában ötödik alkalommal került sor 2018 óta.

A Magyar Király előtt tartott tanévnyitó beszédeiben elhangzott némi bevezetés a város történelmébe, múltjába és jelenébe és többen is elmondták, ami már-már közhelynek számít: a fiatalok életük legszebb éveit kezdik a felsőoktatási tanulmányaikkal együtt. Vizi László Tamás, a Kodolányi Egyetem megbízott rektora arra is rámutatott, az egyetemek – így a fehérváriak - célja is, hogy hallgatóiból kiművelt főket neveljenek, hogy tanulmányaik végén innovatív, kiválóan felkészült, a városért, a régióért és az országért tenni akaró szakemberekként léphessenek be a munkaerőpiacra.

Az összegyetemi gólyatúrára 160 diák regisztrált

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A tanévnyitó végén a megjelent hallgatókat ünnepélyes esküjük után Székesfehérvár polgáraivá fogadta Cser-Palkovics András, polgármester. Ezt követően indult az esemény „lazább” része, ami szintén megfelelt az elmúlt évek hagyományainak: a diákok csapatokat alkotva nyakukba vették a belvárost, hogy megismerjék a fontosabb – ezúttal nem nevezetességeket -, hanem kocsmákat, szórakozóhelyeket és találkozási pontokat az összegyetemi túra keretében, ami egyben egy vetélkedő is volt.

Az est a „Geo” kollégiumában bulival zárul.