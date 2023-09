– Az egyesület tovább folytatja a „Fehérvár nagyjai” elnevezésű éremkibocsátó sorozatát, amit 2013-ban indított el – mondta el a FEOL-nak Igari Antal, az idén ötvenöt éves szervezet elnöke. – A cél az, hogy Székesfehérvár nagyjait, szülöttjeit és azokat mutassuk be, akik országos vagy nemzetközi hírnevet szerezve a legtöbbet tették a városért, annak kulturális fejlődéséért, hírnevének öregbítéséért, védelméért.

Eddig őket jelenítették meg: Csitáry G. Emil polgármester, Hóman Bálint történész, kultuszminiszter, Ybl Miklós építész, Semmelweis Ignác, az „anyák megmentője”, Vörösmarty Mihály, a Szózat költője, Simor János bíboros, hercegprímás, Klebelsberg Kuno kultuszminiszter, Széchényi Viktor és Károlyi József, Fejér vármegye főispánjai, Apponyi Albert, a trianoni küldöttség vezetője, Széchenyi Zsigmond vadászíró és Kralovánszky Alán régész.

– A sorozat tizenegyedik tagja Varkocs György várkapitány lesz abból az alkalomból, hogy 480 évvel ezelőtt áldozta életét a városért és a kereszténységért. Az érem egyik oldalán a hős várkapitány alakja, a másikon pedig a várfal előtt lejátszódott, a kapitány halálával végződött összecsapás ábrázolása látható, anyaga ezüst és bronz. Remélem, elnyeri mindenki tetszését – folytatta Igari Antal. – Az érme Fritz Mihály szobrászművésszel és Szabó Tamás ötvös­mes­terrel, a szegedi éremverdével való együttműködésben készült el.

Az érem másik oldala egy feltételezett harci jelenetet ábrázol

Fotó: az éremgyűjtők megyei szervezete

A Szent István Művelődési Ház tehát ismét megtelik majd azon a hétvégén, már most száznál jóval többen jelezték részvételüket, mondta a FEOL-nak Oblat Zsolt, az esemény szervezője. A program az érmék, papírpénzek, kitüntetések és képeslapok szerelmeseinek kínál lehetőséget arra, hogy vásároljanak, cseréljenek, gyarapítsák gyűjteményüket. Ilyenkor Magyarország legtávolabbi sarkaiból is eljönnek Fehérvárra a gyűjtők, így a több évtizedre visszatekintő rendezvényt a legnagyobbak között jegyzik, de talán ma már alig van ennél nagyszabásúbb gyűjtő találkozó. Az eseményhez azonban Varkocs kapitány emlékének tiszteletére idén kiállítás és előadás is kapcsolódik. Vizi László Tamás történész, a Kodolányi János Egyetem általános rektorhelyettese „Tied a dicsőség, mienk a példa” címmel Varkocs György hősi haláláról és Székesfehérvár 1543-as ostromáról, Igari Antal pedig az érem kiadásáról beszél majd.

Varkocs hősiessége ellenére 1543-ban Fehérvár török kézre került. A város polgárai ugyanis megelégelve az ostromot, a kitörő csapatokat kizárták a városból, akiket így a muzulmánok körbevettek és lekaszaboltak. A fehérvári polgárok Ferdinándhoz való átpártolásukkal magukra haragították a szultánt, hiszen a szokások szerint nekik a házaikban kellett volna maradniuk. Szulejmán kivégzésekkel torolta meg az árulást, így mintegy Varkocsnak is elégtételt szolgáltatva a túlvilágon, majd Székesfehérvárt szandzsákközpontnak tette meg.