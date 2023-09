Legutóbbi cikkünkkor a ’vágyott’ 36 kennelből 14 készült el és úgy tűnt, hogy valószínűleg ennél többre nem is lesz pénz, hiszen az akció végéig nem folyt be annyi támogatás, hogy felépüljön a további 22. Most azonban, látva az ASKA közösségi oldalát, úgy tűnik a napokban még is sikerült megvásárolni és felállítani a kenneleket.