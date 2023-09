Ha a napraforgóra gondolunk, mindig a festőket is megihlető ragyogóan sárga táblákra, vagy a napsárga háromszög szirmokkal keretezett tányérokra gondolunk, melyben szabályos rendben virágok, majd fekete, esetleg csíkos magok százai sorakoznak. Azonban mikor eljött az ősz megkezdődött a deszikkálás, vagyis az érésgyorsító anyaggal történő kezelés, melynek hatására az még élettel teli, magas víztartalmú, zöld növények vegetatív fejlődése megáll. Már a szer kijuttatása után néhány órával is szemmel látható a hatás, hiszen az élénk árnyalatok elsötétülnek, a zöld színek elbarnulnak és minden egyes része kiszárad a növénynek, így a magoknak is, ilyen módon készítve fel a betakarításra az egész állományt. A nedvességtartalom a későbbi tárolás kapcsán is fontos, de azért is fontos az alacsony víztartalom, mert a gépi betakarítás során könnyebben választja el a kombájn a szárdarabokat a szemektől.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Az aratás még csak most zajlik, de annyi már most biztos, hogy a tavalyi évnél sokkal jobb esztendőt zárhatnak az olajos magot is vető gazdák. Igaz, a vetési időpontot nehéz volt megválasztani, sok helyen hideg földbe került a mag, ahol közel egy hónapot töltött, melegre várva, de volt, akinek szerencséje volt és így heteket nyert.

-Túl vagyunk már a deszikkálás folyamatán, így még a mélyebben fekvő, vagy éppen a későbbi vetést érlelő területek esetében is elvégeztük a beavatkozást. Mór környékén korábban megkezdték a betakarítást, de mi a szeptember közepét, második felét jelöltük ki erre a munkafolyamatra, mert véleményünk szerint ez az optimális ideje a vágásnak. Van hagyományos és van magas olajsavas napraforgónk is azon a közel 75 hektáron, amit ezekkel vetettünk, mondta a megye északi szegletében, Magyaralmás környékén termesztő Vass László, akitől megtudtuk, hogy étkezési célú szotyit nem vetettek ebben az évben.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Az almási családi vállalkozással szemben ellentétben a Fejér déli részén működő társaság, a Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport viszont kétfajta napraforgót is vetett.

-Mi már augusztus utolsó hetében megkezdtük a területek deszikkálását. Megvártuk, amíg a növények megfelelő érési stádiumba kerülnek, hogy minél magasabb legyen a beépülés, illetve az olajtartalom. Több mint 600 hektáron van étkezési naprapforgónk, de már azok érésgyorsítása is megtörtént. Az első, természetesen a magas olajsavas, ipari napraforgó deszikkálása volt, mondta a cégcsoport munkatársa.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Puskás Zoltánék nagy területeket vágtak le, így már pontos számokat is tudnak mondani a mennyiséget illetően.

-Egy erős közepes évben mondható az idei, hiszen hozzávetőlegesen 3.5 tonna a hektáronkénti üzemi átlag. Jónak mondhat a 2023., ugyanis a folyamatosan magas pára, a sokszor extrém meleg és a sok eső sem okozott gondot, különösen annak nem, akik elvégezték az ilyenkor fontos gombaölő kezelést állományban, mondta Puskás Zoltán.

A napraforgó aratása után sem áll meg az élet, hiszen azonnal kezdődik a kukorica betakarítása, emellett a gazdák az őszi vetésekre is készülnek, sőt, a hibrid búza vetését már sok helyen meg is kezdték szeptember 20 körül, és mellette mennek a magágyelőkészítések, a szántás és más fontos őszi feladat.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Ilyen a repce vetése is, ám azt a lajoskomáromiak egyetlen hektárt sem kívánnak ezzel a növénnyel fedni az előttünk álló idényben. Puskás Zoltán szerint ennek több oka is van.

-Sokan teljesen felhagytak a repcetermesztéssel, ugyanis rendkívül kényes növény, amely esetében mindig ott kell lenni, mellette kell szinte állni és mindig védekezni kell valami ellen, arról nem is beszélve, hogy a magas olajtartalmú magot adó kultúrnövény kezeléséhez alkalmazható növényvédőszerek palettája meglehetősen beszűkült az utóbbi időszakban.

A Vass család ebben az évben is vállalta, hogy belevág a repce ültetésébe.

-Nagyon kevesen vetnek repcét, mi megtettük, de a vetési időpontok megválasztására itt talán még nagyobb gondot kell fordítani. Bármennyire is hihetetlen, aki bátor volt, és elvetette a legnagyobb hőségben, az járt jól, mert a merészséget 20 mm csendes, áztató esővel jutalmazták az égiek. Tovább nehezítette a frissen vetett repce sorsát, hogy a gyomok elleni preemergens kezeléshez elengedhetetlen a bemosócsapadék, ám ahol a későn vetett magnak nem jutott eső, ott a gazdák kénytelenek voltak egy állományi, posztemergens kezelést alkalmazni a gaz megfékezésére. Annak volt szerencséje, aki olyan szert vásárolt, amely mind pre-, mind posztemergens módon is kijuttatható.

A napraforgó tehát hozta az elvárt szintet. Fejér földjein 2 és 4 t szokott teremni hektáronként, vagyis a megyei átlag 3, amit a lajosiak kicsit túl is teljesítettek. A gazdák bizakodnak, hogy a kezdődő kukoricabetakarítás kombájnjait hasonlóan jó eredmények terhelik majd.