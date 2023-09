Az agárdi parkerdő és a gárdonyi rönkvár után szeptember 9-én a Dinnyési Templomkert és Hagyományőrző Turisztikai Központ is várja a környékbelieket egy laza, kellemes összejövetelre, ahol közösen is zárhatják a nyári szezont. „Ne csak lakj, hanem élj is kisfalunkban!” – ez a mottója a dinnyési rendezvénynek, amely a XIII. Családi Piknik Parti nevet kapta. Az eseményen reggeltől estig lesznek programok: 9.30-kor Fenyvesi László fecskék reptetésével búcsúztatja a nyarat, később pedig lesz kerékpáros ügyességi verseny, köszöntő és fellépők sora.

Eljön a Pákozdi Pacsirták énekegyüttes, a Pákozdi Pipacsos néptáncegyüttes, fellép Tóth Tünde énekesnő, Szabó Bill Béla és Ignácz Attila, továbbá lesz Abba műsor, showtánc bemutató, hastánc és fellép az Imaginar Band, valamint az Időutazók Rock Band. Közben pedig egész nap finomságokkal, gyermekprogramokkal várják a résztvevőket. STR