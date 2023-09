- A község Gyúró felőli végét többször is elmosta a víz egy-egy nagyobb esőt követően, de olyan helyek is akadnak a településen, ahol nem folyik el rendesen a csapadék, vagy nem ott folyik el, ahol kellene. Az önkormányzat mintegy százmillió forint támogatást nyert arra, hogy rendezze a csapadékvíz elvezetést a faluban. Ebből többek között kitisztítják a főút alatti átereszeket, kibélelik betonelemekkel az árkot a Dózsa György utcában és megvizsgálják azt is, mennyire tud elfolyni a víz a behajtóknál, az erdő mellett szikkasztó árkot alakítanak ki. Ezeken felül vannak további helyek is, amiket rendbe kell tenni – mondta a feol.hu kérdésére Juhász Csaba, polgármester.

A munka a héten el is kezdődött és 90 napon belül be kell fejezze a kivitelező, ami azt jelenti, hogy legkésőbb december közepére minden a helyén lesz. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a csapadékvíz elvezetés rendezésével kapcsolatosan időleges forgalomkorlátozásokra és elterelésekre is számítani kell Tordason.

Ezzel egyidőben elkészült a sportpályánál lévő akácfa híd felújítása, amit 2008-ban építettek és amelynek rendbetétele régi téma volt már a faluban.