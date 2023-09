A Városháza felújításának folytatásaként hamarosan megújul az udvartérben lévő teljes ivóvíz-, szennyvíz- valamint a csapadékvíz gyűjtő-hálózat és a távhővezetékek is – derült ki Cser-Palkovics András, polgármester közösségi oldalán olvasható bejegyzéséből, valamint az ÖKK közleményéből.

A Városháza belső udvarán a szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetést egy egyesített rendszerű szennyvízelvezető hálózat biztosítja és vízellátása jelenleg egy nagyon régi kis átmérőjű vezetéken keresztül zajlik, udvartéren lévő vízvezetékrendszer, valamint a szerelvényaknák régiek, rossz állapotúak. Így az átépítés során elválasztásra kerül a két rendszer.

Részletezik továbbá, hogy a díszudvar területén található a Városháza északi részének távhőellátó vezetéke, melynek felülete erősen korrodált és szigetelése is rossz állapotban van. A távhőaknában a cső szintje alatt ismeretlen eredetű víz tapasztalható. Az átépítéssel az ingatlanon több, egymással összefüggő, azonban távhőellátás szempontjából eddig széttagolt épület biztonságos ellátása valósul meg. A közművek mellett megújul a kert is, ahol az elöregedés, rossz állapot miatt kivágott fákat és cserjéket is pótolják. A zöldfelület méretét az áthelyezett közműveknek köszönhetően megnövelik és vegyes ültetésű növényeket terveznek.

A várhatóan két hónapig tartó munkálatok ideje alatt a díszudvar munkaterület lesz, így lezárják a gyalogosforgalom elől.