A Caflisch név szakmai körökben jól cseng, mi azonban nem sokat tudunk róla. Pedig van fehérvári kötődése is: miután 1856-ban megkapta az úgynevezett felszabadító-levelét, vagyis befejezte cukrász tanulmányait, vándorló évei alatt Székesfehérváron is segédkedett. Patinás cukrászdája ma is működik Pécsen. Mivel idén van születésének 185. évfordulója, az Ipartestület Caflisch Kristóf emlékévet hirdetett. Így kerül a VI. Cukrásztalálkozó Felcsúton tarott szakmai napjára a fentebb említett előadás, ami mellett szó lesz még a cukrászatban felhasználható ehető virágokról és fűszerekről, illetve a magyar cukrászatról, mint nemzeti értékről is hangzik majd el előadás.