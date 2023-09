Az eseményről, amely azt jelzi, hogy az épülő épület elérte a legmagasabb pontját, lapunk is beszámolt. A hagyományoknak megfelelően ilyenkor egy májusfára hasonlító, azaz színes szalagokkal díszített bokréta kerül az építmény tetejére – így történt ez most is.

Nos, ez a bokréta – leszámítva a még mindig rajta függő szalagokat – immár egy egyszerű facsemeteként éli mindennapjait, mivel az új tömb tetejéről az Infektológiai osztály előtti parkba érkezett. A kórház közösségi oldalának beszámolója szerint akár 15 méteresre is megnőhet az újonnan érkezett jövevény. Kifejezték: remélik, a szalagok helyett hamarosan madarak otthona lesz az egykori bokréta.