A mostani egy kicsit rendhagyó volt, hiszen ahogy azt Igari Antal a szervezet vezetője elmondta, általában a tavaszi találkozó alkalmával bocsátanak ki érmet, ám mivel az idei a téma Varkocs György várkapitány hősi halála és Székesfehérvár 1543-as török ostroma volt, amelynek szeptember 2-án volt az évfordulója, így adódott, hogy ebben az évben őszre halasszák az Fehérvári Nagyjaink sorozat aktuális éremkibocsátását. Ebben ez alkalommal a Honvédség volt partner a Hadtörténeti Intézet és Múzeumon keresztül. A vasárnap bemutatott, Varkocsról készült érem a sorozat 11. darabja.

A megnyitó részeként Tied a dicsőség, mienk a példa címmel Vizi László Tamás történész tartott előadást, zárásként pedig végigvezették az érdeklődőket a Szent István Művelődési Ház emeleti folyosóján felállított hét tárló tartalmán: kitüntetések, pénzek, emlékérmek, mellettük egy-egy kor relikviái. A kiállítás visszatükrözi azt a sokat hangoztatott tényt, mely szerint Székesfehérvár katonaváros. A Varkocshoz kapcsolható érmék mellett magángyűjteményekből, az éremgyűjtő szervezet tagjai által behozott édesapa, nagyapa után marad örökségből is került az üvegek alá. Így láthatunk például egy Borbála évkönyvet, felvarrókat, sapkajelvényeket, csákódíszeket, frontharcosi kitűzőket és más emlékeket is, amelyek az első és a második világháború idejéből származnak. Igari Antal azt is elárulta, tárgyalásban állnak az István Király Múzeummal arról, hogy az éremgyűjteményt egy időszaki kiállítás keretében a múzeumban is bemutathassák valamikor a jövőben.

A megnyitóval egyidőben ezúttal is rendeztek vásárt, amely az érmék, papírpénzek, kitüntetések és képeslapok szerelmeseinek kínált lehetőséget arra, hogy vásároljanak, cseréljenek, gyarapítsák a gyűjteményüket.

Az éremkiállítás jövő hét péntekig, azaz szeptember 29-ig tekinthető meg a Szent István Művelődési Ház Szent Cecília termében.