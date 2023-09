A Móri út felújítása évtizedek óta húzódó ügy, amire most végre pontot tesz a helyi önkormányzat. A Szent Vendel utcából és a Szent Vandel közből szinte lehetetlen a balra történő kifordulása Móri útra, ezért ott már évek óta körforgalmat követel az autós társadalom. Most egyszerre elkészül a Móri út is és a Szent Vendel körforgalom is, ám ennek nem csak pénzben, hanem türelemben mérhető ára is van.

Eddig sem nagyon kellett a sebességmérő műszereket nézniük a Felsővárosban haladó járművezetőknek, ugyanis a Móri és a Zámolyi úti útépítés miatt gyakran vagy lépésben, vagy még úgy sem haladt a forgalom. A városközponttól távolodva már nem lehetett többé a laktanyák felé elkanyarodni a Havranekre, ezért akik arra igyekeznek, azoknak a szűkös Szent Vendel közbe kell be-, majd onnan kifordulni és ez igaz a hosszú buszokra is. A sofőrök kénytelenek előre engedni a jármű orrát, hogy be lehessen venni a kanyart, ám ezt a kis utca szembejövő forgalma nem teszi lehetővé, ezért a kis köz is "egyirányúsítva" lett, bár ezt sokan nem tartják be. Eközben zsákutca lett a Barátság Háza felé egyirányú Honvéd és a csak ellenkezőleg járható Irányi Dániel utca, majd a Móri úttal párhuzamos, azt gyakran tehermentesítő Malom utca is. Szeptember 4-én, hétfőn reggel aztán a Szent Vendel utca is egyirányú lett, vagyis nem lehet a Móri útról lefordulni a Malom utca, illetve a Bregyó felé vezető útra.

A reggel és délután zajló összecsapások során mindig nagy létszámú városba érkező és onnan menekülő alakulat találkozott, de most, az első valódi oktatási napon a szokásosnál is nagyobb kihívás volt a bejutás éppúgy, mint a szabadulás. A Móri út felújításának második üteme menetrendszerint halad, a közművek feltárása és cseréje szünet nélkül zajlik és a rakodógépek zsámolyai körül forgó kanalak és gémek megállás nélküli munkája miatt a Móri út két helyen is egy sávra szűkült. A dolgozni és az iskolába igyekvők jelzőőr és lámpa nélkül próbáltak átjutni a szűkületeken váltakozó irányú forgalom mellett és legalább annyira váltakozó sikerrel.

Ha a forgalom nagy is volt ez első, igazi tanítási napon, az iskolák előtt rendőrök által felügyelt rend és fegyelem volt

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Székesfehérvár igyekszik minden érintettet a lehető legalaposabban tájékoztatni. Az önkormányzat rendszeresen kiadott közleményeinek egyikében ez áll: -Az érintett szakaszon megújul a víz- és szennyvízvezeték, valamint körforgalmat építenek ki a Móri út – Szent Vendel utca csomópontban. A korlátozások a Móri út 66. számig tartanak, de a munkálatok kiterjednek a Szent Vendel utcára, valamint a Szent Vendel közre is, ezért az építési terület tágabb környezetében is forgalmirend-változásokra kell számítani.

Ez már szeptember első napján is érvényben volt, ám néhány változás jutott hétfőre és a hét második felére is.

- 2023. szeptember 4-én, hétfőn 8.00 órától eredeti helyére visszahelyezik a belváros irányában lévő III. Béla király tér elnevezésű, ideiglenesen áthelyezett autóbusz megállóhelyet. Szintén hétfőn történt meg, hogy dél környékén áthelyezték a Móri út 68. szám elé a Szent Vendel utca elnevezésű, a belváros irányában lévő autóbusz megállóhelyet, áll az önkormányzat közleményében.

A kezdeti feltárásokat követően szeptember 6-án, szerdán 8.00 órától megkezdődnek vízvezeték-építési munkálatok, ami miatt a fejlesztés kialakításának végéig lezárják a Szent Vendel utcát a Móri út csatlakozásnál. Az útzár során a Móri úton a gépjárműközlekedés biztosított marad, a Szent Vendel utca a Malom utca irányából zsákutcaként működik majd.

A valahavolt Kerekes kocsma előtt körforgalom születik a szemünk láttára, a korábbi alig áthatolható kereszteződésből

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Nem csak menni nehéz most a városban, hanem megállni is. A területen működő sok üzlet, bolt és szolgáltató ellenére megállási korlátozást vezetnek be a Móri úton az Irányi Dániel utca – Szent Vendel utca közötti szakaszon.

A szóban forgó területeken elvégzett munka tehát összetett, hiszen nem csak az aszfalt újul meg, hanem minden, amit a föld mélye rejt, de a tervek szerint már csak pár hetet kell kibírni, és szeptember második felében újraindul a vérkeringés a város ezen részében is.

Sok türelemre és fokozott figyelmemre van tehát szükség a felújítás során, különösen a szüntelen járműfolyam mellett, csupán egy fóliaszalaggal lezárt területen dolgozó, szinte védtelen szakemberek épsége és biztonsága érdekében.