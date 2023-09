A fiatal kutató előadásában az AUKUS megállapodás létrejöttét boncolgatta, illetve az egyezmény aláírása utáni ’következményeket’, történéseket. De mi is az AUKUS? – merülhetett fel a többségben a kérdés, hiszen egy személy kivételével senki nem jelezte kézfeltartással a közönség soraiból, hogy ismerné a fogalom jelentését, amikor az előadó efelől érdeklődött. Mint azt Tenczer Ádám is ismertette, az AUKUS voltaképpen egy 2021. szeptember 21-én kötött védelmi megállapodás, melyet a britek, az amerikaik és az ausztrálok kötöttek. Célja, hogy az ausztrálokat felszereljék nukleáris meghajtású tengeralattjárókkal. Ám azzal, hogy az ausztrál kormány aláírta az AUKUS-t felrúgott egy korábbi megállapodást Franciaországgal, amelyben azt fogalmazták meg, hogy a franciáktól vásárolnak tengeralattjárókat. Az ausztrálok lépését a franciák finoman szólva is zokon vették és hátba szúrásnak titulálták.

A kutató arról is beszélt még, hogy stratégiailag mennyire jelentős az AUKUS és mekkora elköteleződést jelent azoknak a feleknek, akik megkötötték.