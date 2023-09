-A tavalyi évben indítottuk el az Egymillióan a Magyar Esportért Egyesülettel az Országos Gaming Expo rendezvénysorozatot. Lényege, hogy körbejárjuk az országot és elvisszük a lokális játékos közösségeknek, a fiatal célközönségnek azokat a videojátékipari újításokat, trendeket és az azokhoz kapcsolódó edukációs tartalmakat, illetve magához az életmódhoz kapcsolódó érdekességeket, amik fontosak a fejlődéshez. A szimulátorok, a VR eszközök, a videojátékos kompetenciamérés mind fontos része és utóbbi segítségével nem csak a fiatal játékosok, hanem a szülők és a pedagógusok is megismerkedhetnek az egyének képességeivel. Hogy mik azok a területek, amelyikben sikeresek tudnak lenni, és hogy mindenki könnyebben el tudja dönteni, hogy milyen e-sportot válasszon, mi az, ami neki testhezálló, és persze, hogy mik azok a képességek, amiket esetleg fejleszteni kell, hogyha valaki e-sportoló szeretne lenni, mondta az expón Biró Balázs, a szervező egyesület elnöke.

Fotó: NAGY NORBERT

Tavaly már volt egy ilyen kiállítás, ezért megkérdeztük az elnököt a megnyitó előtti percekben, hogy mitől másabb az idei, mint a tavalyi, illetve, hogy mivel találkozhat itt egy látogató?

-A tavalyi évhez hasonlóan idén is kapcsolódik egy sportesemény a rendezvényhez. Korábban virtuális futball játékban kerestük a legjobbakat. Idén a Rocket Leauge online selejtezőjében dől el a kiállítás végén, hogy ki a helyi bajnok. A területi döntőt közvetítjük és az expósorozat végén a területi versenyek legjobbjai megküzdenek egymással a Pest vármegyében szervezett országos döntőn, november 26-27-én, mondta Biró, aki hozzátette:

-Nyilván az a cél, hogy közelebb hozzuk ezt a fajta digitális kultúrát a fiatalokhoz, az iskolához és hogy lehetőségük nyíljon ezeket az eszközöket kipróbálni, az edukációs tartalmakhoz hozzáférni. Ki kell emelni, hogy az egyesület a tudatos videojátékozás terjesztését és annak társadalmi felelősségét vállaltuk magunkra és visszük magunkkal, és ebben a munkában kiváló partnerünk a Magyar E-sport Szövetség.

Hagyományosnak nem mondható, de online tér nélkül is működő játékok is megjelentek az expon, köztük az Asztali Szerepjáték-műhely Székesfehérvár. Az ASZMSZ-ről kiderült, hogy egy viszonylag kis csoport itt a megyeszékhelyen, és hogy próbálják népszerűsíteni az asztali szerepjáték műfaját, mint hobbit.

-Az asztali szerepjátékban az a lényeg, hogy az adott világban lehet alkotni különböző fajhoz és kaszthoz tartozó karaktereket és lényegében ezekkel kell teljesíteni a különböző jellegű feladatokat. Ez lehet bármi, hiszen a kalandmestertől függ, így lehet, hogy éppen meg kell menteni egy elrabolt hercegnőt egy rivális királyságból, vagy teszem azt, le kell győzni valami túlvilági entitást, mert lehet, hogy ezzel meg tudják menteni a világot, és így tovább. Ehhez nem kell más, csak pár dobókocka, a szabályok ismerete, és egy játékmester. Leginkább a fiataloknak próbálunk itt az expón segíteni, hogy megismerjék a játékot és annak működését. Vannak egyoldalas szabályok is, ezeket le lehet tesztelni itt az expón. Gyors, és könnyű a karakteralkotás és egyszerű a játékok levezetése, foglalta össze az ASZMSZ egyik képviselője, Papp Gábor Zoltán.

Beszélgettünk pár érdeklődővel, akik a standok között kutatva keresték a maguknak valót.

-Az új fejlesztések is érdekelnek, tehát én magam is kíváncsi vagyok az újdonságokra és itt érhetnek még meglepetések is, hiszen itt megjelenhetnek olyan dolgok, amiket mi még soha nem láttunk. Az sem egy utolsó dolog, hogy ha van egy játék, ami nagyos drága ahhoz, hogy egy próba kedvéért megvásároljuk, akkor itt mód és lehetőség van kipróbálni, mondta az egyik érdeklődő, Faragó Máté.

Fotó: NAGY NORBERT

Hozzá hasonlóan érdeklődött minden iránt egy fiatal pár, akik kis híján ezeréves monitorok és konzolok előtt ültek és játszottak.

-Van ebben a kiállításban egy kis időutazás is. Láthatjuk a régi konzolokat is, de persze közben itt vannak az újak is. Találkozik a retró és a modern, hiszen miközben itt ülünk a Super Nintendo mellett, az egyik oldalon a valódi autóversenyzés minden élményét visszaadni képes szimulátor van, míg a másik oldalon a virtuális valóságon keresztül tudunk játszani. Ez az egész rémisztő és egyben csodálatos is. Kíváncsiak vagyunk, hogy hova fog továbbfejlődni ez a technológia, mondta Paksicza Sebestyén, aki párjával látogatta az expót.

A szimulátor 2022-ben is hatalmas siker volt, ezért oda is benéztünk.

-A tavalyi évvel ellentétben idén nem lesznek páros futamok, hanem csak egy tíz körös időmérő futam, a Gran Turismo 7-en belül. Mindenkinek 10 köre lesz arra, hogy megfussa a leggyorsabbat. A köridőket rögzítjük a rendszerben és a nap végén hirdetünk egy győztest. Sok embert várunk, ahogy mindig, hiszen a szimulátor nagyon népszerű szokott lenni. Ha megjelennek a fiatalok, mindig mi vagyunk az első állomás, így nálunk nem az a kérdés, hogy hányan jönnek ma el kipróbálni a gépen és önmagukat, hanem hogy hányan férnek ide, fogalmazott Bíber Zsolt, a Race Online Hungary Kft ügyvezetője.

Idén is több százan regisztráltak előzetesen és rajtuk kívül is sokan voltak kíváncsiak az expóra, ugyanakkor, a tavalyi tapasztalattal ellentétben a fehérvári középiskolák most nem hozták el az expóra szervezett módon osztályaikat.