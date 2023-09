Minderről a város polgármestere, Bálint Istvánné számolt be a közösségi oldalán, ahol két emelt ki.

Az önkormányzat intézményeinek 2024-2025 évi földgáz beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként a szolgáltatást a legalacsonyabb árat garantáló MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. biztosítja az elkövetkezendő két évben. Döntöttek az önkormányzati intézmények általános célú, valamint közvilágítás célú elektromos energia 2024-2025 évi beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről is. Az intézmények részére az MVM, a közvilágításra a CYEB Energiakereskedő és Szolgáltató Kft. nyújtotta be a legkedvezőbb érvényes ajánlatot, így velük köti meg az önkormányzat a szerződést.

A képviselők határoztak arról is, hogy támogatást nyújtanak Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának. A 2,5 millió forint támogatásból a kisebbségi önkormányzat biztosítani tudja többek között a Tanoda zavartalan működését és a roma gyerekek számára az év további időszakában megrendezésre kerülő ünnepségek megszervezését.