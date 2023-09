A Berdó Gábor vezette Wattay Nemzetség Hagyományőrző Egyesület szervezésében megemlékezésre és koszorúzásra hívták meg a hagyományőrző egyesületeket a Prohászka ligetbe, ahol a Wattay szobor talapzatánál Vizi László Tamás a Kodolányi János egyetem megbízott rektora tartotta a megemlékező beszédet. A professzor elmondta, hogy milyen helytállásról tanúskodtak az akkori vitézek, akik az átszelhetetlen mocsárvilágon keresztülvágva mentek, hogy megrohamozzák a kisebb, külvárosi részeket, hogy bejussanak a várfalakhoz, ahol öldöklő csata ment házról házra. A várat visszafoglalni akaró keresztények nem rombolták a falakat ágyútűzzel, hiszen számoltak a törökök visszatérésével.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A rektor beszélt Wattay Ferencről is, aki már 17 éves korában kardot rántott a török ellen és rövid, ám küzdelmes életében egyszer sem tette le, így történt, hogy egyes források szerint igen korán, 41 évesen halt meg. Bár 1602-ben a török ellen küzdve fogságba esett és onnan a Fekete toronyba. Ő volt az, aki ott volt annál a bátor és taktikus ütközetnél, ahol a keresztény seregek a Győr felől érkező törököket megállította Bodajk, Csókakő, Magyaralmás vonalában, a Móri árkot elreteszelve. Azt is megtudtuk a 1568-ban Vágon született vitézről, hogy Magyaralmáson leesett a lováról, és hogy Fehérváron, a mai Jókai utca környékén fogták el, ám 1609 után eltűnt a krónikaírók elől így onnantól nem tudunk róla semmit.

-„El kell menni, ha esik is, bár ha nehezen is esik”, énekelte a Hungarikum együttes, középkori hangulatot adva a megemlékezésnek, melyen részt vettek az Árpád Technikum és a Hunyadi Mátyás Technikum kadétjai is.