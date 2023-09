A templomot ezért emelték eleink, őseink, hiába mondanak mást. Hogy élettel töltsék meg! Nemcsak Isten háza, illetve mindannyiunké, az embereké, a helyi közösségeké. A helyi református közösség nagy lélegzettel vállalta el tizenhét esztendővel ezelőtt, hogy átveszik a halódó állami általános iskolát, csak ne szűnjék meg! Az önkormányzat, a református egyház országos bázisának támogatásával, sikeres pályázatok révén és elkötelezett, elhivatott szakemberek, pedagógusok, helyi véleményformálók erőfeszítésével sikerre vitték a szándékot: maradjon oktatási intézmény a községben. Kicsi nyolcosztályos iskola, teljesen új épületbe költözött óvoda, s mostantól új bölcsőde szolgálja a tabajdi közösséget elsősorban, de nemcsak helyi gyerekek járnak ide. A tabajdi intézmény neve idén ősztől Mészöly Gedeon Református Általános Iskola, Fügefa Óvoda és Bölcsőde - oly hosszú, akár egy memoriter, mondta tréfásan Hufnágel Anna igazgató. Jelen volt a megnyitón Bárányos Csaba polgármester, s az önkormányzati testület tagjai.

Fotó: Zsohár Melinda

Zsirka László tabajdi lelkész a Vértesaljai Református Egyházkerület helyettes esperese, a tabajdi oktatási intézmény egyházi vezetője, maga is tanít az iskolában. János Evangéliumát idézte köszöntőjében: „Én vagyok a világ világossága!”. Az évnyitón imádkoztak, énekeltek az új elsősök a másodikosokkal együtt, ám a kívülállók is láthatták, mennyire oldott, családias és barátságos légkörben. „Elrejtsem a fényemet? Nem! Világítani fogok!” - hangzott a kedves dal az ártatlan, tiszta előadásban. A csaknem két évtized alatt kialakult az egyházi és a világi lelki összefonódás, ez itt már magától értetődő. Az ünnepek a templomban a legszebb helyszínen zajlanak, felemelő hangulatban, tágas térben. A presbitérium tagjai kis ajándékot adtak át a tizenkét első osztályosnak, akik megkezdik tanévüket a „mészölyben”, ahogy röviden magukat nevezik. Felekezeti különbség nélkül fogadják a tanulókat, miként Hufnágel Anna igazgatónő szokta mondani, mindenkit, aki nyitott a lelkiségre, s a keresztény értékrend életkor szerinti befogadására. Bár a kis iskoláknak nehézséget szokott okozni a felső tagozatos szakos tanárok biztosítása, Tabajdon megoldott szeptembertől minden tantárgy oktatása. A történelmet a lovasberényi polgármester, Südi Mihály tanítja, akinek a tárgy és a tanítása is régi szívügye. Oktatnak angolt, van fejlesztő pedagógia, s az új óvodához épített tornaterem az iskolásokat is kiszolgálja. Önkéntesek segítségével megújult az iskolai könyvtár.

Fotó: Zsohár Melinda

Az igazgatónő gyors „leltárt” vont a létszámról. Az iskolások sosem voltak ennyien a tizenhét év alatt, 89-en kezdik meg a tanévet. Az idén új nevet kapott Fügefa Óvoda teljes létszámmal kezd szeptembertől, 51-en vannak, nincs is több hely. A fiatal családok nem költöznek el, sőt, lényegében minden eladó ház elfogyott. A most átadott bölcsőde két minicsoportjában 16 kisgyereket fogad, a váli önkormányzattal összehangoltan az egyik csoportba tabajdiakat, a másikba váli kicsiket várnak. Folyamatos a beszoktatás. Az óvodát Dombiné Hekkel Szilvia vezeti, az új bölcsődébe három szakvezetőt és két dajkát alkalmaznak, a vezető bölcsődei nevelő Nágl Zsanett. Az igazgatónő záró kéréseként minden alkalommal hangoztatja a gyerekek s a felnőttek felé is, hogy „mindenki a saját jó szívéből azt adja, amije van”. Hozzátéve: „Példaadással nevelünk!” Az új református énekeskönyv régi éneke hangzott fel az évnyitó végén, a 291. zsoltár. „Vezess, Jézusunk, s véled indulunk”