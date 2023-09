Iváncsa határában láthatóan készül valami, ám erről egyelőre csak a már elvégzett földmunkák árulkodnak. A jelenleg fióktelepként működő területen hamarosan irodaépület és gyártócsarnok épül. Az Alba Drive Hungary Kft. 2011 májusában alakult, fő profilja a csomagolás és palackozástechnológia, élelmiszeripari gyártósorok tervezése, telepítése, üzemeltetése és azok karbantartása.

– A központi célunk mindig is az volt, hogy olyan minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleink számára, amelyek a legmagasabb igényeknek is megfelelnek. A mai napon nem csak múltunkat ünnepeljük, hanem a jövőnket is. Megteremtünk ezzel az ingatlanberuházással egy gazdaságilag hatékonyan működő, a legkorszerűbb gazdasági technológiáknak helyet adó innovatív gyártóegységet, amelynek köszönhetően nemcsak logisztikai folyamataink válnak hatékonyabbá, hanem megerősítjük a piaci részesedésünket és a piaci pozíciónkat is – mondta a beruházásról Fischer Margaréta, a cég ügyvezetője.

György László kormánybiztos az ünnepélyes alapkőletételen arról beszélt, Magyarország kormánya 2010 óta kiegyensúlyozottan támogatja a külföldi nagyvállalatokat, akikre szükség van a fejlődéshez, hiszen a 600 legnagyobb globális cég adja a világexport 80 százalékát. Támogatja továbbá azokat a magyar vállalkozókat is, akikből a jövő nagyjai lehetnek, és akik bekerülhetnek e közé a 600 cég közé. Mint mondta, a kormány más országok segélyalapú gazdaságpolitikája helyett munkahelyvédelem, munkahelyteremtés és beruházásalapú gazdaságpolitikát folytat.

– A Magyar Multi Programban résztvevő vállalkozásokat 70 milliárd forinttal támogattuk – több mint 150 ilyen vállalkozás van. Az Alba Drive egy tipikusan ilyen vállalkozás, hiszen az 1,2 milliárd forintos beruházásához 543 millió forint támogatást kapott. Azért neveztük el így a programot, mert szeretnénk, ha a támogatottak lennének a jövő multijai – fogalmazott a kormánybiztos.

Iváncsa polgármestere, Molnár Tibor felidézte: Iváncsa határában az utóbbi időben két nagy, nemzetközi cég hajtott és hajt végre beruházást. Mint mondta, ha választania kellene a beruházások között, akkor az Alba Drive-ét választaná, hiszen a vállalkozás tulajdonosai és vezetői iváncsai lakosok.

– Minden segítséget meg fogok adni ahhoz, hogy ez a vállalat kedvező piaci körülmények között dolgozhasson Iváncsán – tette hozzá.

A vállalat szakmai vezetője, Barabás József elmondta, legfőbb célkitűzésük a működés modernizálása és az infrastrukturális fejlesztés. Az új, nettó 1584 négyzetméteres gyártócsarnokban egy kézbe kerülhet minden, a tevékenységünkhöz kapcsolódó folyamat.

A köszöntők után az időkapszula elhelyezése és az ünnepélyes alapkőletétel következett. A projekt fizikai befejezésének határideje: 2024. november 30.