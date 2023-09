A mezőszentgyörgyi millenniumi emlékmű, mely a község büszkesége, hamarosan új köntösben tündökölhet - adta hírül közösségi oldalán a könyvtár és művelődési ház. Az emlékmű felújítását állami támogatás mellett önerőből valósítja meg az intézmény, a munkálatokat pedig egy nonprofit vállalkozás látja majd el.

A felújítás során az emlékművet teljesen megtisztítják, és impregnálják a teljes felületét. A sérült és törött részeket pótolják, és a talapzat minden oldalán új koszorúkampókat is elhelyeznek. Az emlékmű körüli kis obeliszkek megtisztításra és festése sem marad el és az idők során elkopott láncot is visszaszerelik. A környező térkövezést is megtisztítják és kiegyenlítik.

Az emlékmű Mezőszentgyörgy község történelmének fontos része. 1896 óta áll a templom előtt, és az 1000 éves Magyarország emlékére emelték anno. A talapzaton olvasható feliratok között megtalálható a „896-1896” dátum, valamint a „MAGYARORSZÁG/EZERÉVES/FENNÁLLÁSÁNAK/EMLÉKEZETÉRE/1896” szöveg. Az obeliszk egyik oldalán a „ÉLJEN A HAZA!” felirat, míg a másikon a „1848-1948/MÁRCZ. 15.” dátum áll.