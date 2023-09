Az üzletlánc a hazai élelmiszertermelés támogatójaként és a minőségi magyar termékek forgalmazójaként 17. alkalommal szervezte meg a jeles eseményt. A közel 300 fős mezőny idén a nyugat-magyarországi gyártókat és forgalmazókat kereste fel, érintve az Alföldi Tej Kft. fehérvári üzemét.

A rendezvénysorozatot a kezdetek óta támogatja a kormány, a fővédnöke idén is Nagy István agrárminiszter. Az Agrárminisztérium nevében Nobilis Márton a székesfehérvári Alföldi Tej Kft. üzemében tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: A magyar élelmiszeriparnak mindig is jelentős része volt a tejipar és szeretné a kormányzat, ha a jövőben az Alföldi Tejhez hasonlóan több erős magyar tejtermelő, illetve tejipari cég is megjelenhetne a Coop Rally állomásai között, mert ez azt jelentené, hogy a hazai tejágazat fejlődik és több lábon áll. Beszédében utalt arra a 750 milliárd forintos támogatási keretre is, ami ebben az európai uniós ciklusban a magyar élelmiszeripar rendelkezésére áll, melynek kiemelt célja, a magyarországi vállaltok fejlesztése, az exportképesség növelése. Hozzátette: Köszönet illeti a magyar élelmiszer üzletláncot, a Coop Csoportot, hogy a nehéz időben is kitartott és megtartotta magyar beszállítóit.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Kelemen János, a CO-OP Hungary Zrt. Igazgatóságának tagja arról beszélt, hogy a Coop Rally küldetése ennyi év távlatában sem változott, hiszen az üzletlánc beszállító partnereivel összefogva, a magyar élelmiszeripar értékeire, a hazai gyártás megtartásának és erősítésének szükségességére hívja fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a minőségi magyar termékek és hazai termelés: két olyan érték, amely mind az Alföldi Tej, mind a Coop Rally számára kiemelt fontossággal bír, így nem véletlen, hogy a székesfehérvári üzem idén is egyike a verseny házigazdáinak. Kelemen János hozzátette, hogy a 65 magyar tulajdonos – jellemzően állattenyésztő és mezőgazdasági mérnök szakember – által működtetett cég, a Fejér vármegyei székhely mellett debreceni üzemében összesen több mint 700 magyar alkalmazottnak biztosít munkalehetőséget.

Kelemen János, a CO-OP Hungary Zrt. Igazgatóságának tagja elismerő emléklapot adott át Hang Csabának, az Alföldi Tej Kft. kereskedelmi igazgatójának.

Fotó: Nagy Norbert

Ezt követően pedig elismerő emléklapot adott át Hang Csabának, az Alföldi Tej Kft. kereskedelmi igazgatójának, aki kapcsolódva az előtte szólóhoz a közös értéket és a bizalmat emelte ki. Mint mondta, a Coop az egyetlen olyan üzletlánc, amely a legkisebb településen is jelen van, ami azt jelenti, ahol Coop bolt van, ott a polcokon magyar termékek is jelen vannak. A kereskedelmi igazgató kitért az idén 20. születésnapját ünneplő Alföldi Tej Kft. új termékeire is. A 100%-ban magyar gazdák által termelt tejből előállított Magyar Tej termékcsalád túródesszerttel (Pure Milk) és a kifejezetten gyermekeknek készült fontos vitaminokkal és ásványi anyagokat tartalmazó Mesés termékekkel bővült.

A sajtótájékoztatót követően pedig a szakmai program mezőnye a székesfehérvári Alföldi Tej Kft. telephelyén ügyességi játékban is részt vett, majd Veszprém vármegye felé vették az irányt.