A pénteken nyíló és egészen november 1-ig látogatható tárlat a Nemzeti Múzeum Kft. szervezésében, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent István Király Múzeum együttműködésében valósult meg azzal a határozott céllal, hogy népszerűsítse a magyar kortárs művészetet.

Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta, hogy a városban a kultúra kiemelkedő jelentőséggel bír: meghatározó, közösségformáló és értékközvetítő.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A tárlat megnyitóján Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere mondott köszöntőt. Hangsúlyozta, hogy Székesfehérváron a kultúra kiemelkedő jelentőséggel bír – fogalmazott –, meghatározó, közösségformáló és értékközvetítő. A város pedig páratlan művészeti kiállításokban és kulturális rendezvényekben bővelkedik, amelyek ráadásul az elmúlt hetekben tovább bővültek, így a képzőművészet iránt érdeklődők figyelme meg inkább Fehérvárra összpontosulhatott. A polgármester példaként említette a páratlan Munkácsy-kiállítást, a HM Hadtörténeti Intézet és a Szent István Király Múzeum különleges elgondolású tárlatát, nem megfeledkezve Jónák Tamás kortárs festőművész életműkiállításáról sem. Cser-Palkovics András örömét fejezte ki abban a tekintetben is, hogy ez az esemény több kulturális intézmény együttműködésével jöhetett létre, megköszönve egyúttal a helyszínen jelenlévő alkotónak a példamutató hozzáállását, amely lehetővé tette, hogy művészetét a fehérvári polgárok is megismerhessék. Ezt követően Wehner Tibor művészettörténész méltatta Jónák Tamás festőművészt és munkásságát, művészetének alakulását, bemutatva mindeközben életmű kiállításának sokszínűségét, külön kitérve a mitologikus témájú alkotásaira. A köszöntők után pedig a művészettörténész meg is nyitotta a kiállítást.

Az esemény fényét emelte színvonalas előadásával az Alba Regia Szimfonikus Zenekar művészeinek játéka, akik Kodály Zoltán 2. vonósnégyesét és Dobri Dániel, a zenekar kortárs művészeti vezetőjének Áradás című 1. Vonósnégyesét is megszólaltatták, amely esztétikájában, hangulatában tökéletesen „lefestette" a kortárs művész alkotásaiból nyílt életműkiállítást.