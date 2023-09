A kajászói Gyöngysor óvoda két csoportjába jelenleg 42 kisgyermek jár, de a mostani, Magyar Falu programban megvalósult fejlesztésnek köszönhetően immár akár 112 ovist is tudnának fogadni, ha úgy hozná az élet. Soha rosszabb évkezdést! – mondta az ünnepélyes átadón Mester Nikoletta, az óvoda vezetője és ezt a gondolatmenetet folytatta Császár Roland polgármester is, aki felidézte, kisebb izgalmak után a helyi általános iskolában is rendben elindult az oktatás a múlt héten. A polgármester beszédében az óvoda bővítését újabb mérföldkőnek nevezte. „Végig nézve egy ilyen kis településen az ember azt hinné, nincs annyi mérföldkő a világon, amennyihez az elmúlt néhány évben a település elérkezett” – fogalmazott Császár, aki fel is sorolta, hogy felújították és újra nyitották az iskolát, de megújult az önkormányzat és a patika épülete, a katolikus kápolna, valamint a református templom, ugyanakkor utak és járdák is épültek.

Az átadón megjelent a terület országgyűlési képviselője, Tessely Zoltán is, aki beszédében rámutatott, a térségben jól ismert „kajászói öntudat” feléledésének köszönhető, hogy a településen rövid idő alatt számos fejlesztés valósulhatott meg. Czanik Béla helytörténész kutatásaira támaszkodva felidézte a kajászói óvoda hosszú és korántsem egyszerű történetét is, hozzáfűzve, Kajászón soha nem volt könnyű feladat köznevelési intézményt működtetni, pedig már a 17. században létezett iskola a településen. Ünnepi gondolatait ezekkel a szavakkal zárta: „Kajászó jó úton jár, létrejött egy összefogás, aminek gyümölcse, hogy Kajászónak ismét van jövője!”

Új csoportszobák is épültek, amivel több mint duplájára nőtt a férőhelyek száma

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A felújított művelődési ház helyiségeiből indulva a mostani, 21. századi követelményeknek is megfelelő épületig, mely bútorzatának és berendezéseinek jelentős részét a törökbálinti önkormányzattól kapta, nagy utat járt be a Gyöngysor Óvoda. A mostani fejlesztés összesen 241 négyzetméteren történt. A földszintes épület tetőteret kapott, új csoportszobák és közösségi terek épültek, energetikai fejlesztésekre is sor került, megtörtént az épület akadálymentesítése, kiépítették a tűzjelzőrendszert, átépítették a játszóudvart, valamint innentől egy étellift is a rendelkezésre áll. A jövőben már „csak” az óvodai nevelésre kell koncentrálni!