Még mielőtt az illetékes szervek részletesen ismertették volna a külső védelmi terv gyakorlatát, valamint a gyakorlat érintett üzeme, a Flaga Hungária a belső védelmi tervét, Róth Péter, Székesfehérvár alpolgármestere kiemelte, hogy miért fontos a terv éves szintű ’elpróbálása’. Mint mondta, ezen üzemek óriási kockázatot és felelősséget vállalnak, amihez elengedhetetlen a biztonságos környezet. Ezt pedig az ilyen, évenként ismétlődő gyakorlatokkal lehet megteremteni.

A gyakorlatot ismertetve megtudtuk, hogy a Flaga Hungária Kft. üzemében és annak külső területén zajlik a próba. A terv életbe lépésének okaként pedig azt választották, hogy az egyik PB-gázt tartalmazó tartálykocsiból kiömlik a gáz, amit nem tudnak az ott dolgozók elhárítani. A belső védelmi tervük életbe léptetésével vészjelzést adnak le és a dolgozók azonnal kimenekülnek a gyülekezési pontra, mindeközben pedig értesítik a katasztrófavédelmet is, akik aztán további intézkedéseket tesznek.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Mivel a PB-gáz levegőbe kikerülve gyúlékony elegyet tud képezni robbanáshoz vezethet, ami érintheti az üzem területének 850 méteres zónáját is, azaz az M7-es autópályát és a Székesfehérvár-Nagykanizsa vasútvonalat is. Így egy esetleges robbanásnál az elsők között kell értesíteni, a katasztrófavédelem mellett a fehérvári tűzoltó-parancsnokságot, a mentőket, az autópálya-rendőrséget, a rendőrséget, a MÁV-ot és a Közútat is, akik mozgósítják a saját egységeiket és kivonulnak a helyszínre, valamint az érintett területekre. A káreset mértékétől adódóan meghatározzák, hogy hol és mennyi egységet vonnak be. Az autópálya érintett szakaszát lezárják és a 7-es számú főútra terelik a közlekedőket, a MÁV pedig, amennyiben van lehetősége leállíttatja és visszatolatja a vonatot vagy felszólítja, hogy megnövekedett sebességgel, minél előbb hagyja el a veszélyes zónát. Mindeközben a helyszínen már zajlik a mentés és a sérültek ellátása.

Székesfehérvár külső védelmi tervét évente részlegesen, háromévente pedig teljeskörűen próbálja el, ami azért kiemelten fontos, hogy egy esetleges vészhelyzet minél hamarabban és minél könnyebben elhárításra kerüljön.