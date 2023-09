A maketteket évek óta sorra alkotó Dornyi Mihály legutóbb tavaly ősszel egy ma már nem látható épületet alkotott meg, a Kerek-hegyi Kálvária kápolnát, amit régi fotók alapján keltett kicsiben életre. Akkor azt mondta, a következő darab a háborúban elpusztult csákvári zsinagóga épülete lesz, ami valamikor a Mikes utcában állt. Ám miután a kiterjedt kutatások sem jártak sikerrel és mindössze egyetlen fotó került elő az épületről, Csuta Zsolt javaslatára a Fazekasházra esett a választás.

A Fazekasház valóban egy fazekasmester háza volt Csákváron, amelyben Horváth István dolgozott és amelyet 1975-ben hagyott a településre. Dornyi Mihálynak tehát könnyebb dolga volt, mint a kápolna megalkotásánál, hiszen minden apró részletet alaposan meg tudott figyelni eredetiben is, ha éppen arra volt szükség. - A makett megalkotásánál most is Némedi István alapos és pontos fotóit használtam kiindulópontként. Nem a valóságban méricskélek, hanem a fotókon lévő méreteket arányosítom, hogy végeredményéként egy mozdítható, költöztethető épületet kapjak. A Fazekasház így 61 centiméter hosszú lett, ehhez igazítottam minden további méretet a házon – árulta el a mester, aki ezúttal szakember segítségét is igénybe vette a munka során. Az eresz alatt lógó apró köcsögöket és a köcsögfa díszeit Győri Ilona, fazekasmester készítette, aki nem mellesleg éppen a Fazekasházban dolgozik és aki nagy türelemmel és kitartással oldotta meg a „feladatot”, ugyanis egyáltalán nem egyszerű ilyen méretben elkészíteni a jellegzetes csákvári edényeket.

Fotó: Némedi István / Fejér Megyei Hírlap

Dornyi Mihály ezúttal rekordot is döntött: új művének elkészítéséhez mindössze egy hónapra és két hétre volt szüksége. Most némi szusszanásnyi idő, majd ismét egy újabb csákvári nevezetesség kicsinyített másának megalkotása következik. Ez a tervek szerint mégiscsak a zsinagóga lesz, amiről nem mondott le, annak ellenére, hogy egy részének a megjelenítése - fotók és fennmaradt leírások híján - a fantáziájára van bízva. A cukrászda udvarán ugyanakkor elfogyott a hely, így a következő másolat a Tűzoltótorony udvarára kerül. Ha minden jól megy, jövő tavasszal bárki megnézheti, milyen volt a Mikes utcai zsinagóga.