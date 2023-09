A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Magyar Kerékpárosklub Székesfehérvári Szervezetével közlekedési napot rendezett az Ezredéves iskolában és ahogy azt az újdonsült tagintézményvezető, Nyiriné Godó Andrea a helyszínen is elmondta, ez egy nagyon jó lehetőség a "gyermekeik" számára, hogy a tapasztalati tanulás útján mutassák meg nekik a helyes és biztonságos közlekedést.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– A mi tanulóink – akik halmozottan sérült, értelmileg akadályozott gyermekek – általában szülői vagy pedagógusi kísérettel érkeznek az iskolába, éppen ezért kiváltképp fontos, hogy megtanulják egyedül is a szabályszerű közlekedést. Erre nemcsak ezen a közlekedési napon van módjuk, hanem gyakorlatilag bármikor, hiszen az intézmény udvarán a felfestett közlekedésbiztonsági tanpálya jó időben a rendelkezésükre áll, rollerezhetnek és biciklizhetnek – fogalmazott a tagintézményvezető, aki azt is hozzátette, hogy a közlekedési nap több éve visszatérő program az iskolában, valamint egy 20-25 fős csoporttal hamarosan ellátogatnak a Székesfehérvári Rendőrkapitányságra is.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Ami pedig az alapvető közlekedési ismereteket és a gyakorlat elsajátítását illeti, azt Májer László rendőr őrnagytól tudhatták meg a gyerekek.

– A felállított közlekedési pályán a speciális nevelést igénylő gyermekek az olyan alapvető szabályokat tanulhatják meg, mint például a gyalogosátkelő-helyen való átkelés, vagy a kerékpárral közlekedés. Először megbeszélünk mindent, majd bemutatjuk és végül közösen gyakoroljuk is. A cél, hogy kellően elmélyüljön a tanulókban, hogy mi a teendő egyes szituációkban, hiszen az a legfontosabb, hogy mindenki épségben hazaérjen – mondta az őrnagy.