-Sokan dolgoznak a faluért, magam is több évtizede folyamatosan jelen vagyok a falu életében és mindig az a gondolat vezérelt engem , hogy ha élsz, akkor alkoss, ha alkotsz, akkor alkoss maradandót, olyat, ami tovább tart egy ember életénél. Úgy gondolom, hogy most sikerült maradandót alkotni, arról nem is beszélve, hogy két szempontból is történelmet írunk itt Almáson. Egyrészt mert itt még sosem működött bölcsőde, másrészt, mert igaz, hogy felújítások, átalakítások voltak, de közel fél évszázada nem épített az önkormányzat új épületet. Sokat gondolkoztunk azon, hogy hol lenne az ideális helye a bölcsődének, de aztán rájöttünk, hogy mindig az első gondolat a helyes. Ennek köszönhetően az iskola és az óvoda közé ékelődött a bölcsőde, vagyis, egy oktatási központ jött létre ezen a területen, fogalmazott Pap Tibor polgármester.

Törő Gábor országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy Magyaralmás töretlenül fejlődik, ciklusokon át és, hogy ez a most véget ért zöldmezős beruházás, illetve az annak folyományaként létrejött korszerű, modern épület nagy szerepet játszik majd a gyermeklétszám növelésében.

-Valóban el lehet mondani, hogy Magyaralmás fejlődik, elég csak arra gondolni, hogy mindösszesen 500 millió forintot nyert a falu, többek között szociális ellátó rendszer fejlesztésére, felszíni vízelvezetésre és még sorolhatnánk. Külön kiemelném, hogy példaértékű dolog az, hogy a régi és az új képviselőtestület összetart és, hogy a régi ciklus kezdeményezését tovább vitték a mostani döntéshozók. Az összetartás jó dolog, és lehetőségeket is rejt magában, mondta Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A bölcsődét nem csak megünnepelték, meg is szentelték. Mórocz Tamás plébános közreműködésével, majd Polgár Tibor Csaba református lelkész az Úr áldását kérte az épületre, a benne cseperedőkre és a dolgozókra.

Az avatáskor kötelező szalagátvágás ez alkalommal sem maradt el, és az ünnepi műsort a magyaralmási iskolásoknak és óvodásoknak köszönhette az érdeklődők szép számú serege.