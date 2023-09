A házban talált kutyák számánál – 72 – már csak az volt rosszabb, hogy milyen állapotban voltak. Soványak, bolhásak, egytől egyig oltatlanok voltak és többnyire mindenük az ürülékben úszott.

Kiérkezésükkor a tűzoltók egyből riasztották az ASKA állatmentőket, valamint a helyszínre sietett még az ebrendészet, Kasza-Pirka Ildikó, a Dog Plusz Egyesület vezetője, mint önkéntes segítő és úgy értesültünk, hogy Pusztavám jegyzője is ott volt. Mindenkit letaglózott az állatok állapota. Molnár Tamásné Zsazsa, az ASKA telephelyvezetője és Kasza-Pirka Ildikó szerint a temérdek kutyát befogadó pár abban a hitben volt, hogy jót tesznek az állatokkal. Utóbbira utal az is, hogy ugyan borzasztó körülmények között voltak a kutyák, de vélhetően fizikailag nem bántották őket, legalábbis erre utaló jeleket nem találtak az állatvédők.

– Egy létező mentális betegségről beszélünk, amikor azt mondom, hogy a tulajdonos kutyagyűjtő. Ez egy komoly mentális probléma, hiszen az egyén nem látja magát reálisan. Nincs tisztában azzal, hogy állatkínzást követ el, mert attól, hogy nem bántja őket fizikailag, még nem tudja megteremteni a kutyák számára azt az életszínvonalat, amit kellene – fejtette ki a Dog Plusz vezetője, aki arra is kitért, hogy a 72 kimentett kutya egy-két kivételt leszámítva egy az egyben beltenyészet, ez pedig egészségügyileg és idegrendszerileg is igen aggályos az állatokra nézve, így amint felgyógyultak és megerősödtek mindenképpen rehabilitálni kell őket.

De vajon hogy vannak a kimentés óta a kutyák? Ennek jártunk utána, amikor kedd délután kilátogattunk az ASKA telephelyére, hiszen egyből oda szállították az állatokat és egy jó ideig még biztosan ott is maradnak. Mint azt Molnár Tamásné Zsazsa is mondta a kutyák kipakolásakor egyből megetették és megitatták őket és szinte megvesztek az ételért és a vízért, látszott, hogy a kettő közül egyiket sem kapták, úgy ahogy kellene. Majd megkezdték az állatok fürdetését is, éppen végeztek ’egy adaggal’, amikor megérkeztünk. A kennelekből ránk néző szempárok szinte beszéltek, hálásak megmentőiknek és azoknak, akik adakoznak, támogatják a gyógyulásukat. Szerencsére ezekből most nem szenved hiányt a menhely és bíznak benne, hogy ez egy-két hét múltán is így marad.

Fotó: Tóth Réka / Feol.hu

Az, hosszas vizslatás nélkül is egyértelmű volt, hogy legtöbbjük beltenyészetből származik, az egyforma foltos bunda, a hasonló termet és pofi árulkodó volt és persze az is, amit a telephelyvezető elárult:

– Szinte az összes kutya 1 és 3 év közötti, a harmaduk fél éves kölykökből áll, a legkisebbeknek pedig még a szemük sem nyílt ki, azok 1-2 hetesek lehetnek – mondta.

Információnk szerint az állatmentők mellett a tulajdonosok fia is ott volt, sőt ő segített is kimenekíteni az állatokat, de mivel nem szakszerűen nyúlt hozzájuk megharapták és mentőt kellett hívni hozzá.

A helyszínen egyébként ott volt az egyik tulajdonos is, aki állítja 3 éve még csak néhány kutyája volt, így a beltenyészet mellett valószínű, hogy még fogadtak be máshonnan is kutyákat. Úgy tudjuk, hogy ők is a házban éltek az állatokkal.

Fotó: Tóth Réka / Feol.hu

Visszatérve a ma délelőtti látogatásunkra, az állatok megtisztítását követően elkezdik a kezelésüket, beoltják őket, illetve 45 napig karanténban lesznek elhelyezve.

Sokakban felmerült még, főleg a médiában és a közösségi oldalakon látott képeket látva, hogy erről biztosan tudtak a településen. Miért nem csináltak semmit? Miért kellett kivárni ezt?

Következő cikkünkben ennek is utánajárunk.