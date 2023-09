"Székesfehérvár külterületén, a Szárazrét megállónál a Komárom felől jövő menetrendszerű nemzetközi gyorsvonat csütörtökön 11.55-kor összeütközött a Volán 14. számú Vállalatának a város helyi forgalmában közlekedő 37-es járatszámúcsuklós autóbuszával. A baleset következtében — az eddigi megállapítás szerint — 16 személy — 8 felnőtt és 8 gyerek —a helyszínen életét vesztette. Két súlyos és négy könnyű sérültet a mentők a székesfehérvári kórházba szállítottak. A halottak személyazonosságának megállapítását a rendőrség folytatja. Az ütközés következtében a mozdony kisiklott. A forgalom délután 16 órakor helyreállt. — Kettévágta a vonat a 37-es buszt! — a hír futótűzként terjed. A vasúti átjáróban a sínek túloldalán oldalára borulva a busz egyik darabja. A másik lenn a zsombékosban, a tűzoltók kötelet feszítenek, úgy próbálják megmozdítani. Hátha alatta is van még valaki ... Balra távol, jóval túl az állomásépületen a vonat, az út és vasút kereszteződésében most semmi, semmi, csak üvegcserepek. A fénysorompó fekete. Fekete volt akkor is, amikor a 37-es autóbusz — amely 11 óra 40 perckor a székesfehérvári vasútállomásról indult, hogy végig a Piac téren, a Palotai úton összeszedve utasait végállomására érkezzék, a Szárazrétre? Ezt a vizsgálatnak kell tisztázni. (...) A csuklós busz kétfelé szakadt, — a vonat pontosan középső tengelyénél kapta el — egyik fele a sínektől jobbra zuhant a betonra a másik bele a zsombékosba. A vonat — kisiklott mozdonyával — mégis talpon maradva, a tengelyei közé szorult autóbuszkereket 239 métert maga előtt tolva állt meg. És aztán csend lett - írta Móré Erzsébet helyszíni tudósításában, melyben az áldozatok neve is olvasható.