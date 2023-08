Vértesacsa többször is pályázott a Magyar Falu Programban, először sikertelenül, de aztán 2019-ben már a támogatottak közé került az elképzelés, az orvosi szolgálati lakás felújítása. Ötvenkilencmillió forintot tudtak beruházni, amit önkormányzati forrásokból még további anyagiakkal egészítettek ki, így összesen hatvanhárommillió forintból készült el a tetszetős, minden szempontból komfortos otthon, amely azonban sajnos azóta is üresen áll. Kovács Zoltán polgármesterrel és Schilling János alpolgármesterrel bejártuk a helyiségeket, és valóban meggyőző a látvány, akárki elképzelheti az életét a szépen festett falak, masszív burkolatok között. Még napelem is van a tetőn. Csupán az udvarra fér rá még némi tereprendezés, takarítás. A rendelő és a védőnői szolgálat helyisége egyébként ugyanazon a helyrajzi számon szerepel ugyanabban az épületben, azaz csupán néhány lépésnyire van a munkahely az akár holnap beköltözhető szolgálati lakástól. De orvos továbbra sincs.

– Tudjuk, országos háziorvoshiány van, nem egyedül mi küzdünk ezzel a problémával, információink szerint a helyek tíz százaléka betöltetlen – mondja Kovács Zoltán polgármester. – Korábban általában mindig volt állandó orvosunk, de többször cserélődött a személye, idővel pedig egyre rövidebb ideig maradt nálunk a doktor. Három éve helyettesítéssel találtunk megoldást a gondjainkra, és azóta is folyamatosan hirdetjük az álláslehetőséget. Jelenleg heti három alkalommal összesen hat és félórát tart nálunk a rendelés, összesen nyolc és félórát, ha az iskolaorvosi szolgálatot is hozzávesszük. Ám természetesen a helyettesítő orvos rugalmas, ha szükséges a szerződésben vállalt időnél is többet marad, ezt köszönjük neki. Hogy elegendő-e? A helyiek úgy vannak ezzel, hogy örülnek, ha ennyit is velük van. Belátják, hogy ez nem egy helyi, hanem országos gond. Mi mindenesetre úgy döntöttünk, hogy ha jönne orvos, vállalnánk minden rezsiköltséget. A lakás azzal a céllal készült el, hogy vonzóvá tegyük mint otthont, akár holnap megkötnénk a szerződést, ha valaki nálunk képzelné el a jövőjét.

Ilyen az utca felőli oldala a háznak, amit szépen felújítottak az utóbbi időben

Fotó: Tihanyi Tamás/ FMH

Tavaly kopogtatott egy érdeklődő, aki aztán mégis máshol talált magának helyet: megtehette, manapság a háziorvosok válogathatnak a jobbnál jobb ajánlatok közül. Még nigériai jelentkező is akadt Vértesacsán, aki Magyarországon tanult, de neki nem voltak még meg a szükséges papírjai. Kivárták volna, amíg végez, ám nem jött létre az egyezség.

– Maga az épület természetesen az önkormányzat tulajdonában marad, de az állam többmillió forinttal támogatja azokat, akik a maradás mellett döntenek és praxist kezdenek – hívta fel rá a figyelmet a településvezető. – Attól függ, ki hány évet hajlandó aláírni, de hat év esetében az anyagi segítség például 16 millió forint, amit bármire el lehet költeni. Mégsem sikerül jelentkezőt találnunk, pedig mindent elkövetünk ezért.

Kovács Zoltán tudja, hogy országosan jelentkező problémával küzdenek ők is, de nem adja fel a próbálkozást, hiszen minden szükséges feltételt megteremtettek

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

Messze nem csak Vértesacsán küzdenek ilyen problémával. Az Országos Kórházi Főigazgatóság​ Alapellátásfejlesztési Igazgatóságának egyik feladata, hogy nyilvántartást vezessen a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekről. Fejér vármegyei adataik szerint (augusztus 1-én) Isztiméren, Lovasberényben, Dunaújvárosban, Dégen, Alapon, Pusztaszabolcson, Móron, Száron, Igaron, Cecén, Enyingen, Székesfehérváron, Sárszentágotán, Iváncsán, Lajoskomáromban, Sárbogárdon, Nagykarácsonyban, Iszkaszentgyörgyön, Perkátán, Daruszentmiklóson, Balinkán, Nagylókon, Vajtán, Sárosdon, Mátyásdombon és Hantoson is van betöltetlen háziorvosi körzet. További beszédes adat, hogy a háziorvosok 30 százaléka már betöltötte a 60. életévét.