Évek óta probléma a Velencei-tó térségében a csapból folyó zavaros, barna víz, melyet a fogyasztók gyakran szóvá tesznek. A szolgáltató dolgozik a baj orvoslásán: két, jelenleg futó projekt keretében valósulnak meg azok a fejlesztések, amelyekkel, ígéretük és reményeik szerint megoldódnak a kellemetlenségek.

Az egyik feladat a Duna-parti települések vízellátásának fejlesztése, melyre az ercsi vízbázis bővítésével, vízbázisváltással kerül sor. A DRV szakemberei a feol.hu kérdésére úgy fogalmaztak: ennek célja az ercsi vízbázis felhasználásával, a kútsor bővítésével a térségben található települések - Adony, Beloiannisz, Besnyő, Iváncsa, Kulcs, Pusztaszabolcs, Velence - ivóvízellátásának fejlesztése, a vízkezelési kapacitás növelése és a technológia korszerűsítése mellett.

A szolgáltató rámutatott: a fejlesztésre azért van szükség, mert a térséget ellátó regionális víziközmű-hálózat és a 19 kúttal rendelkező ercsi vízbázis évtizedekkel korábban épült, a kutakat a Duna medrével párhuzamosan, annak árterében, a lerakott szűrőkavics rétegre telepítették. Az üzembiztonság szavatolása, a hatékony és fenntartható működés biztosítása érdekében szükséges a vízbázis bővítése további 3 kút létesítésével az ercsi kúttelepen. Ezenkívül megépül 900 folyóméternyi gerincvezeték, megvalósul a kétirányú nyomásfokozás Velence és Kulcs irányába külön mennyiségmérés kiépítésével, valamint új távvezetékek építése Kulcs, Velence, Beloiannisz és Besnyő irányába, összesen közel 25 kilométer hosszúságban.

Fotó: DRV

A hálózathoz kapcsolódóan új technológiai elemeket és műtárgyakat is építenek. Új nyomásfokozó térszíni gépház és fertőtlenítő létesül Besnyőn, Beloianniszban, Iváncsán, Adonyban és Pusztaszabolcson, valamint glóbusz- és telephely-rekonstrukció történik Besnyő, Beloiannisz, Iváncsa és Adony területén, továbbá új, úgynevezett „mennyiségmérő műtárgyat” építenek Besnyőn, Beloianniszban és Iváncsán. A szolgáltató hangsúlyozta: ez a projekt kizárólag a települési ivóvízellátás fejlesztésére irányul, vagyis arra, hogy a jogszabályokban előírt minőségű ivóvíz hosszútávon fenntartható, üzembiztos szolgáltatás legyen. A tervek szerint ezt a fejlesztést 2025. december 31-ig fejezik be.

Szintén ehhez a témához kapcsolódnak az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések is. Ezek hazai forrásból, 2024-ig valósulnak meg, tudtuk meg a DRV-től. Ennek keretében valósul meg az ercsi vízbázis vízkitermelési kapacitásának további növelése és a tisztítási technológia kiépítése. Ennek keretében az ercsi vízbázison 6 új kutat építenek, a már meglévő 7, üzemelő kutat felújítják, illetve 9-re kúttisztításos felújítás vár. A vízkezelést is fejlesztik az ercsi vízbázison, melynek része lesz a nyersvíz vas- és mangántartalmának kezelése (többet tudnak majd szűrni), illetve a tisztított víz tárolására új víztároló medencéket építenek. S nem mellesleg a víz felhasználókhoz való továbbítása is változni fog: a velencei, illetve a dunai régiók szétválasztásával és a szükséges nyomásfokozás kiépítésével kerülhet erre sor.