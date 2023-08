Ez az élmény pedig akkora hatással volt rá, hogy még ma is, 15 évvel később céljai e köré fonódnak.

– Jövőre lesz 28 éve, hogy mikulásfutást szervezek a városban, itt már mindenki jól ismer, de amikor ezt elkezdtem álmomba sem gondoltam volna, hogy én egyszer vinni fogom az olimpia fáklyát. Azt meg pláne nem, hogy ilyen emberek mellett – kezdte István, aki eközben a kezembe adta az eredeti olimpiai fáklyát, merthogy azt odaajándékozták nekik.

– Az a célom, hogy minél több kézbe eljusson, 2008 óta már több mint 140 ezer ember vehette a kezébe, itt-ott már kissé kopott is emiatt, de nem bánom – folytatta mosolyogva, majd áttért a mostani terveire céljaira, aminek természetesen szerves része az olimpia.

Szeretné, ha itthon is lennének fáklyafutások, hogy minél több ember átélje azt, amit ő Pekingben. De ezentúl elindította az „Újra úton az olimpiai fáklya” névre hallgató kezdeményezést is, mely során bárki, aki csak akar írhat, rajzolhat, üzenhet egy naplóba az olimpikonoknak. Adománygyűjtést szervez, jótékonysági akciókban vesz részt, most pedig a nyáron a Bregyó táborban mesélte el történeteit a gyerekeknek, aki közben írhattak, rajzolhattak abba a bizonyos naplóba.